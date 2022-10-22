Страх - всему объяснение: мотивы анти-азербайджанских действий руководства Ирана

Автор: Акпер Гасанов

Страх. Именно он управляет нынешним Ираном, внутри которого почти полтора месяца, как бушуют страсти. По сути, правящий в ИРИ режим вышел на тропу войны с собственным народом, с собственной молодежью. Весь мир видит лживость оправданий руководства ИРИ за ту жестокость, с которой подавляются акции протеста, катализатором которых стала гибель 22-летней девушки по имени Махса Амини .

Ее задержала полиция нравов за вольно надетый хиджаб. Это был чудовищный, даже для ИРИ, случай. Поэтому и неудивительно, что женщин на акциях протеста поддержали мужчины. В итоге, на улицы разных городов ИРИ вышли люди разного достатка и возраста, студентки, школьницы, рабочие, нефтяники, торговцы. Все они скандировали лозунги "Женщина, жизнь, свобода".

Уже тогда эксперты говорили, что акции протеста стали самым серьезным испытанием за всю 43-летнюю историю современного Ирана. Но в том все и дело, что эти акции возобновились, их не удалось остановить. Произошло это после трагедии, которая случилась в Ардебиле. Тогда, для "воспитания" школьниц вызвали отряд полиции специального назначения, который приехал в школу вместе с сотрудниками спецслужбы СИПАХ, которые были одеты в штатское.

В школьном дворе ученицам приказали спеть "Салам Фарманде", на что девочки стали скандировать: "Женщина! Жизнь! Свобода!". Тогда полиция стала избивать школьниц дубинками. В результате двенадцать школьниц попали в больницы с травмами, а одна из них, 16-летняя старшеклассница Асра Панахи, от полученных травм скончалась. Вот так правящий в ИРИ режим наводит "порядок".

Естественно, такая жестокость власти вызывает ответную реакцию у народа, который видит, насколько сильно ущемлены его права. Видят это и свыше трех миллионов азербайджанцев, что являются гражданами ИРИ. Те из них, что бывали в Азербайджане, безусловно осознавали огромную пропасть в развитии двух стран, в степени свобод в Азербайджане и ИРИ. Именно этого и боится нынешняя иранская власть.

Она понимает, что светский, демократический, экономически мощный и развивающийся Азербайджан, с его обладающей европейским лоском и шиком столицей, может стать маяком для иранцев. Особенно для иранских азербайджанцев. И потому не удивительны действия правящего в ИРИ режима. Вдумайтесь только в то, что я сейчас напишу- более 30 миллионов азербайджанцев лишены в Иране права получать образование на родном языке!

Иначе, как шовинизмом, это и назвать нельзя! При этом, армяне, численность которых в десятки раз меньше азербайджанцев, получают образование на родном языке. Вот она - лицемерная политика нынешнего иранского режима! И глядя на это, не удивительны иные действия официального Еревана. Начиная от того, что ИРИ, в отличие от Турции, не закрыл границы с Арменией в годы Первой Карабахской Войны.

Наоборот, граждане ИРИ соучаствовали в варварском грабеже наших оккупированных территорий. А сам Иран преспокойно развивал экономические отношения с государством, которое проводило политику этнических чисток в отношении азербайджанцев. Иран, так любящий рассуждать о мусульманском единстве, не ввел санкций, не закрыл границ с Арменией, оккупанты которой превратили наши мечети в места содержания скота!

Это и есть лицемерие. Может ли Азербайджан доверять заявлениям официального Тегерана? Ответ очевиден - не может. Слишком много лжи было со стороны Ирана, слишком много фактов поддержки им Армении мы уже зафиксировали за годы независимости. В нашей стране понятны причины, по которым проводятся ныне учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в долине реки Араз.

Государство, которое за последние 30 лет ни разу не проводило военных учений в этом районе, решило пойти на такой шаг именно для того, чтобы попытаться переключить внимание своих граждан с проблем внутренних на проблемы внешние. При том, что в реальности внешние проблемы ИРИ создает себе сам, пытаясь угрожать Азербайджану, а не выстраивая с нашей страной добрососедских отношений. Это и есть проявление страха перед правящим в ИРИ режимом. Страха потерять все, что так долго и путем такого жестокого насилия, удерживалось под контролем.