Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле

Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в швейцарском Базеле.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье написал на своей странице в Twitter посол Азербайджана в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Фуад Искендеров.

"Представители азербайджанской диаспоры из Ассоциации Друзей Азербайджана организовали красивую азербайджанскую музыкально-кулинарную презентацию для зрителей Кверфельдского межкультурного кинофестиваля в Базеле, где был показан азербайджанский фильм "Гранатовый сад". Посольство благодарит активистов нашей диаспоры", - написал он.