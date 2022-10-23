Кадры села Джафарабад, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации

Село Джафарабад Джебраильского района расположено на равнине Аразбою. Основным занятием населения было животноводство.

Село было оккупировано армянскими вооруженными силами 1993 года. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

4 октября 2020 года доблестная Азербайджанская армия, нанесшая по врагу сокрушительный удар в Отечественной войне, освободила село от оккупации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Джафарабад, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.