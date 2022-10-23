https://news.day.az/politics/1505700.html Кадры села Джафарабад, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации - ФОТО
Кадры села Джафарабад, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации - ФОТО
Село Джафарабад Джебраильского района расположено на равнине Аразбою. Основным занятием населения было животноводство.
Село было оккупировано армянскими вооруженными силами 1993 года. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.
4 октября 2020 года доблестная Азербайджанская армия, нанесшая по врагу сокрушительный удар в Отечественной войне, освободила село от оккупации.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Джафарабад, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.
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