Село Джафарабад Джебраильского района расположено на равнине Аразбою. Основным занятием населения было животноводство.

Село было оккупировано армянскими вооруженными силами 1993 года. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

4 октября 2020 года доблестная Азербайджанская армия, нанесшая по врагу сокрушительный удар в Отечественной войне, освободила село от оккупации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Джафарабад, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.