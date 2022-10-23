Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для печати в Джебраильском районе после церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта затронули многие важные вопросы, связанные как с дальнейшим развитием Карабаха, так и с региональными вопросами.

Президент Ильхам Алиев привлек внимание к разрушению городов в Карабахе после первой Карабахской войны, а Президент Реджеп Тайип Эрдоган - к молчанию международных организаций об этом вандализме.

"Сегодня наша официальная церемония состоялась в городе Джебраил. По существу, города Джебраил нет, потому что вот здесь, где мы сидим, были дома, жили люди, кипела жизнь. Но в период армянской оккупации армяне разрушили до основания все наши города и села. От города Джебраил остались вот эти разрушенные здания. Эти разрушения были учинены не во время Первой Карабахской войны, они были учинены армянами именно в период оккупации. Посмотрите, какую ненависть они питали к азербайджанскому народу, что разрушили до основания все здания. Их основная цель заключалась в том, чтобы азербайджанцы никогда не вернулись на эти земли, чтобы некуда было возвращаться", - сказал глава азербайджанского государства.

Говоря о разрушении городов и сел в Карабахе, Президент Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал западные структуры.

"Смотрю вокруг, в какое состояние привели Джебраил в период оккупации. Я спросил у моего брата, разве ОБСЕ, Европейский Союз не приезжают сюда, чтобы увидеть все это? Нет, не приезжают. Почему не приезжают? Потому, что поймут свою вину, увидят, что наделал Запад. Они увидят, в какое состояние приведены Джебраил, другие регионы Карабаха в период оккупации, которую они поддерживали. Естественно, они не хотят видеть это. На самом деле они знают, что здесь натворили", - сказал Президент Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что обязательно надо подать в суд и потребовать компенсацию.

"Надо потребовать компенсацию, загнав их таким образом в угол. Мир должен лучше узнать Запад, все мы должны узнать", - сказал глава турецкого государства.

Заявления лидеров о вандализме, учиненном в Карабахе, критика безразличного отношения к этому западных организаций - весомый ответ некоторым кругам в Европе, которые пытаются влиять на регион через армян и обвиняют Азербайджан в "оккупации". Запад создал условия безнаказанности для армян и молчал по поводу их варварских действий в Карабахе. Нет никакой необходимости в необоснованном вмешательстве в мирный процесс каких-либо сил, пытающихся тем самым влиять на регион сейчас, когда конфликт урегулирован. Если бы эти круги так интересовал регион, то они могли бы отреагировать на зверства, совершенные армянами во время оккупации.

Лидеры Турции и Азербайджана также говорили о совместном восстановлении разрушенного армянами Карабахского региона. Президент Турции высоко оценил усилия Президента Ильхама Алиева в этом направлении, подчеркнув, что открытие в течение года второго аэропорта на освобожденных от оккупации землях - задача, которую может выполнить не каждая страна.

"Турция готова находиться с Азербайджаном в рамках плана развития Карабаха во всех проектах, включая сельское хозяйство, "зеленую энергию" и "умные города". Нами уже предприняты шаги на основе солидарности. Мы готовы, развивая их, вместе претворять в жизнь более важные и гигантские проекты. Естественно, еще один из важных шагов - Комплекс "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", "Умный питомник" и "Лес дружбы", фундамент которого мы заложили в Джебраиле. Это тоже символ нашей солидарности", - сказал глава турецкого государства.

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул поддержку Турции в процессе строительства в Карабахе. Глава государства сказал, что сегодня в восстанавливаемых Карабахе и Зангезуре мы вновь видим турецко-азербайджанское единство.

"Проводится широкомасштабная восстановительная и созидательная работа. Сегодня мы вместе с моим дорогим братом ознакомились со строительством железной дороги, отметили открытие "Агропарка Dost". Это первые частные инвестиции в данный регион, а название агропарка - "Агропарк Dost" само обо всем говорит", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как известно, предпринимаются попытки вмешательства в процессы на Южном Кавказе, работу по созданию Зангезурского коридора. Выступая с заявлением для печати, Президенты Азербайджана и Турции коснулись и этих вопросов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что существующие в некоторых кругах страх и беспокойство, связанные с Зангезурским коридором, который соединит Нахчыван с западными районами Азербайджана, далеки от реальности.

"То есть, после всех этих шагов, связанных с Карабахом, такой страх неуместен. Азербайджан уверенными шагами продолжает свой путь. Внося вклад в дело мира, спокойствия и стабильности, эта дорога откроет торговые и инвестиционные возможности для всех стран, расположенных вдоль маршрутов Восток-Запад и Среднего коридора, которые пролегают через Каспий", - сказал глава турецкого государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил силам, которые предпринимают попытки вмешательства в регион, препятствования созданию Зангезурского коридора о Шушинской декларации, турецко-азербайджанском единстве.

"Сегодня очередное торжество турецко-азербайджанского единства, братства. Такое могущественное государство, как Турция, является братской страной, и это большое счастье для нас. Вторая Карабахская война, поствоенный период еще более укрепили это единство. В прошлом году в Шуше мы подписали Шушинскую декларацию, Турция и Азербайджан официально стали союзниками. Стали союзниками во всех сферах, что является серьезным достижением для наших народов, в то же время это - серьезный месседж региону и миру, потому что турецко-азербайджанское единство является очень важным фактором в регионе. Это - фактор мира и стабильности. В то же время, если кто-то вновь попытается предпринять несправедливые действия против нас, то, конечно, должен серьезно учесть этот фактор", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Главы двух государств в ходе своих выступлений направили месседж о том, что шаги Анкары и Баку в регионе направлены на мир, стабильность, реализацию в короткие сроки экономических и транспортных проектов.