От бравого солдата Швейка к иранскому депутату Мохаммаду Сафаи

Автор: Акпер Гасанов

В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Эта фраза из романа Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка" доказала свою актуальность после того пламенного спича, с которым выступил иранский депутат Мохаммад Сафаи. Этой пламенной речью, более уместной в качестве примера неуместного анекдота, он дал оценку не толькой не своей сиятельной персоне, но и всему иранскому парламенту.

"Военные учения КСИР на северо-западе Ирана на границе с Азербайджаном стали "решающим ответом" Израилю", изрек он. По его словам, учения КСИР были ответом на влияние Израиля в Азербайджане и Центральной Азии, а также на планы некоторых "заговоров" против Ирана. Ух ты! Тут открывается настолько широкое поле для ответных комментариев, что не на одну статью хватит.

Начнем с того, что в Берлине около 80 000 человек приняли участие в митинге в поддержку протестующих в Иране. Такие данные представитель полиции привел в субботу, 22 октября, передает Deutsche Welle. Отмечается, что на демонстрацию вышло значительно больше людей, чем предполагалось изначально. Организаторы рассчитывали, что в ней примут участие до 50 000 человек.

Люди собрались в центре Берлина у Колонны Победы и прошли демонстрацией вдоль правительственного района. То есть, уже и в ФРГ обеспокоены тем насилием по отношению к протестующим, что имеют место в ИРИ. Где, напомню, уже почти два месяца продолжаются народные волнения, охватившие свыше 100 городов Ирана. Вот, о чем нужно рассуждать депутату парламента ИРИ. Но он пошел иным путем.

И тут остается удивляться тому, что он не назвал и жестокий разгон митингующих, смерть 22-летней Махсы Амини и 16-летней старшеклассницы Асры Панахи все тем же "решающим ответом Израилю". Впрочем, тут ведь, как в известном совете для начинающих юристов: главное в ходе любого следствия не выйти на самого себя. Другое дело, что не все и не всегда следуют этому совету.

Вот и данный иранский депутат обошел вниманием то, что кадры с учений КСИР, в конечном итоге, оказали не устрашающее, а веселящее воздействие на всех, кто их увидел. Потому, что качество оружия и военной техники, что были продемонстрированы миру, мягко говоря, шокировало. Нет, для подавления мирных протестов ИРИ они может и подойдут, но в качестве угрозы какой-либо стране- точно нет.

Но, тут ведь еще и пример доказательства изречения польского писателя и драматурга, одного из апологетов театра абсурда Славомира Мрожека, который подчеркивал сложность оппонирования тому, у кого галлюцинация. Иранский депутат действительно умудрился поразить масштабами погружения в мир иллюзий, выдаваемых за реальность.

Ведь, что мы имеем в реальности? Попытку ИРИ бряцать оружием на границе с Азербайджаном. У нашей страны и у самого Ирана нет общих границ с Израилем, что автоматически доказывает нелепость рассуждений Мохаммада Сафаи. Никаких военных учений на территории Азербайджана со стороны Израиля также не проводилось. И в Тегеране оспорить эту истину не смогут, при всей готовности тамошних политиков фантазировать .

Так что, такие вот изречения годны для выступлений в парламенте ИРИ, но вовсе не для внешней аудитории. Да, Азербайджан покупает оружие у Израиля. Потому, что оно качественное. По этой же причине не покупается нами ничего иранского. Но Азербайджан покупает оружие и у Турции, Пакистана, России и иных стран мира. Так чего же депутат Сафаи не заявляет, что учения КСИР на границе с Азербайджаном - это "решающий ответ всем странам, продающим Азербайджану оружие"?!

Наконец, этот депутат как и высшее руководство ИРИ прекрасно знает, что официальный Баку не раз открыто и четко заявлял- территория Азербайджана никогда не будет использована для нанесения ударов по Ирану. А заявления руководства Азербайджана, как не раз доказывало время, ровно официально подписанному им документу. Но в ответ мы видим как военно-политическую провокацию у нашей границы, так и попытку ее "обосновать" заявлениями, которые скрывают истину, но напоминают цитаты из произведения Ярослава Гашека.