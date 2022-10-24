Принимаются меры для обеспечения выплаты Арменией компенсаций Чирагову и другим гражданам Азербайджана

Армения хочет уклониться от выплаты компенсаций Чирагову и другим гражданам Азербайджана.

Об этом сказал Trend заместитель председателя Верховного суда Азербайджана, полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров, передает Day.Az.

Он отметил, что в Комитете министров Совета Европы принимаются меры в связи с выплатой компенсаций.

"Верим, что Совет Европы примет меры в связи с выплатой Арменией компенсации этим лицам. Следующее заседание состоится в декабре этого года. Армения уклоняется от выплаты компенсаций. Поэтому мы принимаем всесторонние меры, чтобы добиться этого", - сказал Аскеров.