https://news.day.az/politics/1505843.html Принимаются меры для обеспечения выплаты Арменией компенсаций Чирагову и другим гражданам Азербайджана - Чингиз Аскеров
Принимаются меры для обеспечения выплаты Арменией компенсаций Чирагову и другим гражданам Азербайджана - Чингиз Аскеров
Армения хочет уклониться от выплаты компенсаций Чирагову и другим гражданам Азербайджана.
Об этом сказал Trend заместитель председателя Верховного суда Азербайджана, полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров, передает Day.Az.
Он отметил, что в Комитете министров Совета Европы принимаются меры в связи с выплатой компенсаций.
"Верим, что Совет Европы примет меры в связи с выплатой Арменией компенсации этим лицам. Следующее заседание состоится в декабре этого года. Армения уклоняется от выплаты компенсаций. Поэтому мы принимаем всесторонние меры, чтобы добиться этого", - сказал Аскеров.
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