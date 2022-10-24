Во французской прессе опубликована статья об отказе Международного суда по иску Армении против Азербайджана

На французском новостном портале La Gazette опубликована статья о том, что 12 октября Международный суд отклонил ходатайство Армении, поданное против Азербайджана, заявив, что новых обстоятельств, представленных Арменией 16 сентября 2022 года, недостаточно для изменения мер, указанных в решении от 7 декабря 2021 года.

Как передает Day.Az, ссылаясь на заявление, сделанное в связи с этим министерством иностранных дел Азербайджана, в статье отмечается, что данное решение соответствует международным и национальным обязательствам Азербайджана об отношении к каждому задержанному армянину в полном соответствии с предыдущим решением суда, а также гуманном и неизбирательном обращении с задержанными.

Также было подчеркнуто, что Генеральная прокуратура Азербайджана, как было объявлено 17 сентября и 2 октября 2022 года, в настоящее время проводит детальное расследование в связи с видеозаписями, анонимно распространенными в социальных сетях, в которых, как утверждается, отражены незаконные действия азербайджанских военнослужащих.

"Армения же, напротив, не предприняла никаких шагов для привлечения виновных к ответственности за многочисленные военные преступления и другие незаконные действия против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц", - говорится в статье.

Кроме того, было отмечено, что как азербайджанские, так и международные наблюдатели, а также специальный докладчик Совета Европы и специальный представитель ЕС по Южному Кавказу неоднократно призывали расследовать распространенные в социальных сетях видеозаписи, указывающие на совершение армянскими военнослужащими военных преступлений, и привлечь виновных к ответственности.

"Азербайджан привержен продолжающемуся мирному процессу и переговорам, а также защите прав всех людей в рамках международного права", - говорится в статье.