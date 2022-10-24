https://news.day.az/politics/1505887.html Закир Гасанов отбыл c визитом в Турцию
Закир Гасанов отбыл c визитом в Турцию
24 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с рабочим визитом в Турцию.
Об этом сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.
В рамках визита запланированы встречи министра обороны по вопросам двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности, а также участие в выставке "Sahara Expo" в братской Турции.
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