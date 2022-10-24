Закир Гасанов отбыл c визитом в Турцию

24 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с рабочим визитом в Турцию.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита запланированы встречи министра обороны по вопросам двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности, а также участие в выставке "Sahara Expo" в братской Турции.