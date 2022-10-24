https://news.day.az/politics/1505893.html По новому законопроекту о политпартиях от 47 партий поступило до 250 предложений - Фазаил Ибрагимли
По новому законопроекту о политпартиях от 47 партий поступило до 250 предложений - Фазаил Ибрагимли
По законопроекту "О политических партиях" поступило до 250 предложений от 47 политических партий.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли во время общественных обсуждений законопроекта "О политических партиях".
Он отметил, что эти предложения были сгруппированы и проведен опрос общественного мнения посредством Центра социальных исследований.
"Все результаты опроса будут представлены участникам", - сказал Ибрагимли.
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