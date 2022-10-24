Наша цель - подготовить прогрессивный законопроект "О политических партиях"

Наша цель заключается в подготовке прогрессивного законопроекта "О политических партиях".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли во время общественных обсуждений в Милли Меджлисе законопроекта "О политических партиях".

Гусейнли отметил, что действующий закон "О политических партиях" был принят в 1992 году, и с того времени в мире произошло много изменений в политической сфере.

По его словам, Милли Меджлис внес серьезные изменения в действующий закон, решен вопрос финансирования партий.

"Наша цель - разработать прогрессивный законопроект в соответствии с международным опытом", - сказал Гусейнли.