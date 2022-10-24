Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 17-22 октября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 61 противопехотная и 28 противотанковых мин, а также 367 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 381 гектар, говорится в сообщении.