https://news.day.az/politics/1505924.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию 17-22 октября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 61 противопехотная и 28 противотанковых мин, а также 367 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 381 гектар, говорится в сообщении.
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