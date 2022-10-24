Расширение Среднего коридора - стержень текущего взаимодействия с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Проекты расширения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) и прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря являются стержневыми элементами нашего текущего взаимодействия, имеют большое геоэкономическое значение не только для нас, но и для всех стран региона.

Об этом в интервью Trend сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, передает Day.Az.

Комментируя результаты визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, посол отметил, что действительно, первый официальный визит Главы государства стал по сути историческим и символичным, поскольку прошел 24 августа накануне даты 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами (27 августа). Как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Азербайджан - близкие государства, мы стратегические партнеры и союзники.

"В ходе визита лидеры стран еще раз подтвердили курс на сближение, приняв совместную Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия. Данный документ, по сути, подвел определенный итог 30-летнему периоду казахско-азербайджанских связей и положил начало их новому этапу", - сказал он.

Раскрывая детали состоявшегося визита, Абдыкаримов отметил, что личная встреча Президентов и переговоры в расширенном формате показали, что у Казахстана и Азербайджана нет противоречий в политических взглядах, спорных или проблемных вопросов.

"Мы одинаково смотрим на многие вопросы международной повестки дня, у нас единые подходы в вопросе дальнейшего развития тюркской интеграции. Об этом также свидетельствует договоренность о создании Межгосударственного совета по сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном, который возглавят сами Президенты. Естественным образом, это позволяет нам видеть большие перспективы в построении будущего во взаимоотношениях двух государств, открытии новых горизонтов сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, логистики, энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства, культуры, образования и многих других. Контуры этого сотрудничества на кратко- и среднесрочную перспективу в том числе обозначены в свыше 20 документах, которые были подписаны в ходе визита", - сказал Абдыкаримов.

Если вкратце говорить об экономической сфере, отметил посол, то перед нами стоит задача увеличить взаимную торговлю до 1 млрд. долларов США в ближайшей перспективе.

"Для этого мы договорились стимулировать взаимовыгодные поставки товаров и услуг, изыскать новые направления кооперации и совместных проектов. Определенные надежды в этом мы связываем с деятельностью Торговых домов и казахстанско-азербайджанского Делового совета, создание и первое заседание которого состоялось в ходе визита. На начальном этапе в состав Совета вошли 24 казахстанских и 35 азербайджанских компаний, заинтересованные в развитии деловых отношений со своими партнерами. Разумеется, обсуждены совместные шаги в вопросах расширения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, диверсификации экспорта казахстанской нефти. Эти проекты являются стержневыми элементами нашего текущего взаимодействия, имеют большое геоэкономическое значение не только для нас, но и для всех стран региона", - сказал посол.

По его словам, традиционно было уделено важное внимание вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Были приняты решения, которые добавили еще несколько связующих духовных нитей между нашими братскими народами. Установлены побратимские связи между городами Туркестан и Шуша, Уральск и Мингечевир, взаимные контакты которых будут только способствовать сближению наших государств.

"На итоговой пресс-конференции визита Глава нашего государства объявил о переносе имени Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на один из крупных проспектов казахстанской столицы. Данное решение абсолютно оправданно. Астана сегодня активно развивается, и нынешняя улица с его именем уже не выглядит столь внушительной", - сказал Абдыкаримов.

Он отметил, что несомненный успех будет иметь Декада азербайджанской культуры в Казахстане, о проведении которой было также условлено в ходе визита.

"Добрым штрихом к встрече Президентов стала презентация проекта Центра развития творчества детей имени Курмангазы, строительство которого будет осуществлено в городе Физули до конца следующего года. Возведение данного объекта будет полностью покрыто казахстанской стороной и передано Азербайджану в качестве дара от братского казахского народа. Со своей стороны, мы очень признательны руководству Азербайджана за присвоение имени казахского просветителя и тюрколога Ахмета Байтурсынулы одной из центральных улиц в Сумгаите. В целом, состоявшийся визит Президента Казахстана в Баку прошел весьма успешно. Уверен, что достигнутые договоренности позволят существенно активизировать двустороннее сотрудничество и выведут отношения между нашими странами на новый уровень", - отметил он.

Комментируя вопрос касательно возвращения Казахстана к празднованию Дня Республики - 25 октября, посол отметил, что еще в июне этого года, на первом заседании Национального курултая в Улытау, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил восстановить статус Дня Республики и отмечать его 25 октября как национальный праздник. Предложение Главы государства получило широкую общественную поддержку в стране, и уже 29 сентября 2022 года Президент подписал соответствующий закон.

"Здесь важно пояснить, что День Республики и День Независимости, который Вы упомянули, представляют собой праздники с разным смысловым наполнением и имеют отличную историю происхождения. День Независимости связан с исторической датой 16 декабря 1991 года, когда был принят Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан", объявивший страну самостоятельным членом мирового сообщества и субъектом международного права", - сказал он.

По словам посла, День Республики связан с датой 25 октября 1990 года, когда Верховным Советом была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Исключительная роль Декларации в том, что Казахстан впервые заявил о себе как об уникальном территориальном субъекте, имеющим собственное мировоззрение, индивидуальные обычаи, традиции, а также видение своего будущего.

"Возрождение Дня Республики в праздничном календаре стало символом признания поколением Нового Казахстана своих истоков и преемственности, уважения исторических заслуг и воли нашего народа на пути к государственной независимости. В новейшей истории Казахстана День Республики станет одним из главных праздников страны. При этом, основным лейтмотивом празднования станет консолидация нации вокруг реализации полезных для республики и нации дел", - сказал Абдыкаримов.

В свою очередь, комментируя осуществленные в стране политические реформы, а также запланированные на 20 ноября президентские выборы, посол отметил, что за последние два с половиной года Казахстан действительно осуществил целый ряд серьезных преобразований в сфере политической модернизации.

"Президент Токаев выдвинул четыре пакета политических реформ, реализован ряд важных инициатив, направленных в том числе на укрепление роли Парламента и повышения роли граждан в управлении государством. В сентябре этого года Президент инициировал введение однократного семилетнего президентского срока без права переизбрания", - сказал он.

По его словам, введены изменения в выборное законодательство. В частности, следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов (региональные парламенты) будут избираться уже по новой смешанной системе - партийным спискам (70%) и одномандатным округам (30%).

"Упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер (с 40 до 5 тысяч человек). Установлена 30-процентная квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов. Уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. В избирательных бюллетенях появилась графа "против всех". Создан институт парламентской оппозиции. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу (раньше земля и недра принадлежали государству). С целью реализации этого положения инициирована принципиально новая программа "Нацфонд - детям" (средства будут перечисляться на специальные накопительные счета, без права досрочного снятия. После 18 лет граждане смогут потратить деньги на оплату образования или приобретение жилья. Таким образом, они получат "путевку во взрослую жизнь")", - добавил посол.

Он отметил, что создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января 2023 года. Институт Уполномоченного по правам человека обрел конституционный статус. Декриминализована статья 130 и гуманизирована статья 174 Уголовного кодекса. Отменена смертная казнь. Был внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний.

"Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе. Президент вносит на рассмотрение маслихатов не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. На уровне сельских акимов уже внедрен механизм прямой выборности. Я перечислил только основные моменты проводимых реформ, которые уже формируют новую модель государственно-политического устройства. Процесс модернизации страны поступательно продолжается, основным ориентиром которого является принцип "сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство". И в этой ситуации абсолютно естественно, когда масштабные преобразования требуют определённых усилий, и самое главное, достаточного для этого времени. Глава государства, объявляя о досрочных президентских выборах, предельно ясно объяснил данный шаг тем, что для реализации долгосрочных действий и успешной реализации всесторонних реформ, направленных на построение справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа", - сказал Абдыкаримов.

К тому же, отметил он, весомым фактором в пользу проведения досрочных президентских выборов является также нарастающая геостратегическая напряженность и турбулентность мировой экономики.

"Таким образом, можно сказать, что процесс институционализации президентской республики с оптимальным балансом властных полномочий в целом состоялся", - подытожил посол.