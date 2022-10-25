Ура-патриотическое бряцание оружием со стороны Ирана

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова об ура-патриотическом бряцании оружием со стороны Ирана.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Азербайджан и Иран не могут позволить себе открытое военное противостояние. Любой период обострения напряженности, который может возникнуть между двумя странами, при случае будет ограничен как по времени, так и по степени обострения. Тем не менее факт остается фактом - Тегеран ошеломлен сейсмическим региональным геополитическим сдвигом, произошедшим после Второй карабахской войны, и будет продолжать противодействовать все более смелой напористости Баку.

Нет ничего необычного в том, чтобы продемонстрировать свою воинскую доблесть с помощью парадов и учений. Однако в случае с Ираном в последнее время это приняло форму слегка инфантильного ура-патриотического бряцания оружием, для которого можно было легко найти любой предлог. На самом деле тесные отношения между Азербайджаном и Израилем представляют собой один из факторов, которым Тегеран с готовностью воспользовался за последний год. 4 октября командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Рамаза Зирахи назвал Азербайджан "одним из мест в регионе, где враги Исламской Республики получают пристанище".

Решимость Баку проложить мультимодальный транспортный Зангезурский коридор для соединения материковой части Азербайджана с Нахчыванским эксклавом является еще одной точкой кипения для Тегерана, чья позиция совпадает с точкой зрения Еревана по этому вопросу. Во время недавней эскалации на азербайджано-армянской государственной границе 12-14 сентября Иран усилил концентрацию бронетехники у реки Араз, что для многих стало еще одним недвусмысленным признаком поддержки Еревана.

После встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Ибрагима Раиси, состоявшейся на полях шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 13 октября, Тегеран вновь заявил о своем решительном непринятии любых изменений в регионе.

За этим почти сразу же последовало объявление о крупномасштабных военных учениях на севере страны командующим Сухопутными войсками КСИР бригадным генералом Мохаммадом Пакпуром. Затем начались трехдневные военные учения под кодовым названием "Мощь сухопутных войск КСИР".

Судя по воинственной риторике, используемой в комментариях иранских официальных лиц и в некоторых социальных сетях, тесно связанных с властями Ирана, ключевым посылом было "напомнить всем, что Иран не потерпит никакой угрозы своей национальной безопасности". Азербайджан по понятным причинам преобладал среди целевых стран.

Способ расширения Ираном своего влияния в более широком регионе, в дополнение к СМИ "мягкой силы", требует военной поддержки марионеточных союзников. В случае с Азербайджаном Ирану необходимо заявить об изнурительных последствиях того, что он навлечет на себя его гнев, если будут пересечены самопровозглашенные "красные линии" Исламской Республики. Таким образом, последнее учение было довольно обширным по своим компонентам, включая вертолетные операции с парашютом, ночные рейды и операции с дронами-камикадзе.

Эти военные игры также служат цели достижения внутренней консолидации, которой в настоящее время Ирану скорее не хватает. Нестабильное положение дел внутри страны обуславливает исключительную важность демонстрации силы и твердости цели.

На протяжении многих лет в отношениях с Азербайджаном Иран умышленно культивировал образ снобистской, ханжеской страны с чувством миссии. Он постоянно использует сочетание внешне дружественных призывов, скрытых угроз, попыток ниспровергнуть секуляризм и открытых выговоров, чтобы заманить Баку в свою сферу влияния. Несмотря на все свое глубокое разочарование в связи с тем, что ему не удалось экспортировать идеалы Исламской революции своему северному соседу, Иран не перестает поддерживать маргинальные религиозные группы в Азербайджане, чтобы увековечить свои высокомерные религиозные убеждения.

Азербайджан и Иран, скорее всего, останутся в состоянии перетягивания каната в обозримом будущем, но есть практические решения некоторых спорных моментов между двумя государствами. Баку уже продемонстрировал свою готовность учитывать интересы Ирана, подписав 11 марта 2022 года Меморандум о взаимопонимании, установив новые транспортные и электрические линии, соединяющие материковый Азербайджан и Нахчыван через Иран.

Это положило начало короткому содержательному периоду, который позже уступил место текущей ситуации. Чтобы Иран выразил согласие с проектом Зангезурского коридора, потребуется сочетание дипломатического убеждения и принуждения.

Во-первых, совершенно ошибочно представление о том, что сухопутный проход, соединяющий материковую часть Азербайджана с Нахчываном, закрывает путь Ирана в Армению. Чего Иран не хочет, так это потерять свою привилегию быть единственным каналом, обеспечивающим доступ Азербайджана к своему эксклаву.

Во-вторых, новая карта связности, к которой стремится Азербайджан, несмотря на все его амбициозные устремления, является тем, чего требует прогноз развития региона после 2020 года. Международная поддержка в настоящее время не является подавляющей, но критическая масса поддержки постепенно укрепляется, а участие Турции и России демонстрирует общие тенденции. Вероятность того, что у Ирана в конечном итоге не останется иного выбора, как сдвинуться с места, более чем высока. Как прокомментировал британский журналист Нил Уотсон: "Исламский теократический режим в Иране чувствует угрозу со всех сторон на нынешнем этапе. Это позерство, но в конечном итоге оно должно принять новую реальность".