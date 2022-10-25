Армения продолжает минный террор

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вторая Карабахская война завершилась два года назад и после почти 30 лет карабахский конфликт оказался урегулирован Азербайджаном, ибо международные организации, в частности Минская группа ОБСЕ, бездействовали. Тем не менее, по сей день Армения продолжает политику террора в отношении нашей страны, осуществляя минный террор.

Установленные армянскими оккупантами мины в Карабахе, а также вне линии соприкосновения, и вызванные взрывами многочисленные инциденты говорят о том, что армянский террор распространен и на демилитаризованные зоны, ибо Армения осознанно создавала обширные мирные поля как до, во время, так и после войны. 

Армянские мины до сих пор продолжают калечить и уносить жизни мирных азербайджанцев, однако международное сообщество никак не прервет свое молчание и продолжает проявлять равнодушие.

23 октября 2022 года на неразминированной территории Тертерского района взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва мины житель села Сейдимли Тертерского района Ализаде Самир, 1996 года рождения, получил ранения. Раненый был госпитализирован, ему ампутировали обе ноги ниже щиколотки.

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Агентство Азербайджана по разминированию еще раз призвало граждан быть ответственными, не заходить в незнакомые территории и соблюдать необходимые правила. В Тертерской районной прокуратуре ведется следствие.

После инцидента в МИД Азербайджана подчеркнули, что безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям и трагедиям. Во внешне-политическом ведомстве также отметили, что число жертв мин с момента окончания карабахской войны в 2020 году достигло 262 человек.

Еще одна двойная трагедия произошла 21 октября. Два человека подорвались на мине в Лачине, получив телесные повреждения различной степени тяжести. Инцидент произошёл в селе Суарасы. Пострадавшие были госпитализированы. Днем позже один из пострадавших скончался. Им был Эльсевяр Гамидов, 1977 года рождения. В ходе предварительного расследования было установлено, что Эльсевяр Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в этом районе, получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

Агентство Азербайджана по разминированию еженедельно обнародывает информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях. Тем не менее мир продолжает молчать.

Например, в ходе операций по разминированию 17-22 октября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 61 противопехотная и 28 противотанковых мин, а также 367 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 381 гектар.

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И это лишь за 7 дней!

Если мировое сообщество серьезно не отнесется к минной проблеме Азербайджана, если ей не будет дана правовая оценка на международном уровне, то это преступление против человечности будет с каждым днем ​​углубляться и уносить жизни все большего числа людей. К сожалению, имевшие место минные инциденты еще раз подтверждают серьезность угрозы этой проблемы и важность озвученных многочисленных призывов, месседжей и заявлений.

Мир не должен поддерживать необоснованные и провокационные действия армянской стороны. Необходимо поддерживать деятельность, направленную на обеспечение мира и устойчивого развития в регионе. Важно выразить протест против мин, установки минных ловушек армянскими военными формированиями и дать этому правовую оценку.

Сегодня Армения, отказывающаяся от мирного соглашения и саботирующая все мирные инициативы Азербайджана, остается страной, угрожающей безопасности региона. До сих пор Ереван не отказывается от своей террористической сущности. Причем Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений, поступивших от Баку, подписать с Ереваном мирный договор.