Армения продолжает минный террор

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вторая Карабахская война завершилась два года назад и после почти 30 лет карабахский конфликт оказался урегулирован Азербайджаном, ибо международные организации, в частности Минская группа ОБСЕ, бездействовали. Тем не менее, по сей день Армения продолжает политику террора в отношении нашей страны, осуществляя минный террор.

Установленные армянскими оккупантами мины в Карабахе, а также вне линии соприкосновения, и вызванные взрывами многочисленные инциденты говорят о том, что армянский террор распространен и на демилитаризованные зоны, ибо Армения осознанно создавала обширные мирные поля как до, во время, так и после войны.

Армянские мины до сих пор продолжают калечить и уносить жизни мирных азербайджанцев, однако международное сообщество никак не прервет свое молчание и продолжает проявлять равнодушие.

23 октября 2022 года на неразминированной территории Тертерского района взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва мины житель села Сейдимли Тертерского района Ализаде Самир, 1996 года рождения, получил ранения. Раненый был госпитализирован, ему ампутировали обе ноги ниже щиколотки.

Агентство Азербайджана по разминированию еще раз призвало граждан быть ответственными, не заходить в незнакомые территории и соблюдать необходимые правила. В Тертерской районной прокуратуре ведется следствие.

После инцидента в МИД Азербайджана подчеркнули, что безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям и трагедиям. Во внешне-политическом ведомстве также отметили, что число жертв мин с момента окончания карабахской войны в 2020 году достигло 262 человек.

Еще одна двойная трагедия произошла 21 октября. Два человека подорвались на мине в Лачине, получив телесные повреждения различной степени тяжести. Инцидент произошёл в селе Суарасы. Пострадавшие были госпитализированы. Днем позже один из пострадавших скончался. Им был Эльсевяр Гамидов, 1977 года рождения. В ходе предварительного расследования было установлено, что Эльсевяр Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в этом районе, получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

Агентство Азербайджана по разминированию еженедельно обнародывает информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях. Тем не менее мир продолжает молчать.

Например, в ходе операций по разминированию 17-22 октября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 61 противопехотная и 28 противотанковых мин, а также 367 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 381 гектар.

И это лишь за 7 дней!

Если мировое сообщество серьезно не отнесется к минной проблеме Азербайджана, если ей не будет дана правовая оценка на международном уровне, то это преступление против человечности будет с каждым днем ​​углубляться и уносить жизни все большего числа людей. К сожалению, имевшие место минные инциденты еще раз подтверждают серьезность угрозы этой проблемы и важность озвученных многочисленных призывов, месседжей и заявлений.

Мир не должен поддерживать необоснованные и провокационные действия армянской стороны. Необходимо поддерживать деятельность, направленную на обеспечение мира и устойчивого развития в регионе. Важно выразить протест против мин, установки минных ловушек армянскими военными формированиями и дать этому правовую оценку.

Сегодня Армения, отказывающаяся от мирного соглашения и саботирующая все мирные инициативы Азербайджана, остается страной, угрожающей безопасности региона. До сих пор Ереван не отказывается от своей террористической сущности. Причем Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений, поступивших от Баку, подписать с Ереваном мирный договор.