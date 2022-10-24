Совместные проекты Азербайджана и Грузии - исторические проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 октября, выступая с заявлением для печати вместе с Президентом Ильхамом Алиевым после ознакомления с выставкой "Наследие Карабахского ханства" во дворце Мухрани (Château Mukhrani) в районе Мцхета.

Новость обновляется