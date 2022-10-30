В товарных вагонах с полуодетыми азербайджанцами из Армении везли миллионы?!

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Когда сегодня какая-то международная организация принимает не отвечающие нашим интересам или же откровенно враждебные и клеветнические решения касательно Азербайджана, не нужно удивляться. К сожалению, такая ситуация существует с начала 90-х годов. О многих моментах мы забыли, о многих попросту не знаем из-за отсутствия в те времена интернет-изданий и соцсетей.

Сегодня один из армянских Телеграм-каналов вернул нас на 30, точнее, на 27 лет назад. Согласно сообщению, в феврале 1995 года Парламентская Ассамблея Совета Европы заслушала и утвердила доклад по ситуации с беженцами и перемещенными лицами в Армении и Азербайджане, подготовленный британским депутатом Аткинсоном. В докладе черным по белому указана цифра в 71 миллион долларов (!), якобы выплаченная азербайджанцам, насильственно изгнанным из Армении в конце 80-х. Армянам же, вынужденным покинуть Баку и другие города, как указывается, никакой компенсации выплачено не было.

Поначалу мы подумали, что это традиционная армянская дезинформация, плод пропагандистской фантазии. Но оказалось, что такой документ действительно был принят и содержал такие моменты. Господин Аткинсон посетил обе республики и подготовил доклад. Какие "факты" ему были представлены в Ереване, мы знать не можем, но по итогам получилось вот такое:

Сейчас разбираться с этим уже не имеет смысла. После 44-дневной войны вообще все, что было до 27 сентября 2020 года, никакого значения не имеет. Но учитывая, что в армянском сегменте соцсетей в последнее время все чаще заявляют о каких-то правах армян, живших до конфликта в Баку и других районах Азербайджана, следует сказать пару слов.

Для начала отметим, что никаких прав в Баку у армян нет. Этот недолгий отрезок истории закончился для них по их собственной вине.

Теперь о компенсациях. Большинство из почти 300 тысяч азербайджанцев, проживавших на своих исторических землях в Армении, бежали ни с чем. Вооруженные армянские банды порой не оставляли им возможности даже одеться. О каких миллионах идет речь? Это те полуодетые люди, которыми набивали товарные вагоны и гнали из Армении в Азербайджан, везли в карманах такие суммы?

Зная характер армянства, не исключаем, что имели место аферы и подлоги. Известны случаи, когда азербайджанцев заставляли подписывать бумаги о якобы продаже дома. Да и что стоит нарисовать такие документы, имея столько талантов и будучи настолько "созидательной" нацией, как наши соседи. Ну, или же господин Аткинсон поверил армянам на слово.

Короче, компенсации депортированным из Армении азербайджанцам - это совершенно бессовестная ложь. А вот что правда - это продажа очень немалой частью бакинских армян своих квартир еще до 1990 года. Не все, но многие, будучи оповещенными по "армянской почте" о предстоящих событиях, продали квартиры и уехали. Это то, что происходило на самом деле. Но, повторим, сейчас разбираться в этом прошлом не имеет никакого смысла. Особенно армянам, перед которыми стоит угроза иска на десятки миллиардов долларов. Азербайджанская сторона продолжает подготовку соответствующих исковых документов, и пусть никто не сомневается, что в этой папке будет подкреплен всеми необходимыми доказательствами каждый факт. Мы же не армяне - нам на слово не поверят. Как мы можем наблюдать в последние два года, многие еврочиновники не верят даже собственным глазам.