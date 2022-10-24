Погиб военнослужащий азербайджанской армии

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из вверенного ему автомата.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Военной прокуратуре Азербайджана, в Военной прокуратуре Нахчыванской АР проводится расследование по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии Кязимова Маила Рамиг оглу (1999 года рождения) около 11 часов 24 октября в результате выстрела из вверенного ему автомата.