https://news.day.az/politics/1506086.html Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из вверенного ему автомата.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Военной прокуратуре Азербайджана, в Военной прокуратуре Нахчыванской АР проводится расследование по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии Кязимова Маила Рамиг оглу (1999 года рождения) около 11 часов 24 октября в результате выстрела из вверенного ему автомата.
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