https://news.day.az/politics/1506104.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь Армении
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь Армении
Информация, распространяемая другой стороной о том, что 24 октября в 20:30 подразделениями Азербайджанской Армии якобы был открыт огонь из стрелкового оружия различных калибров по подразделениям Вооруженных сил Армении, не отражает правды, является полной ложью.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство Обороны Азербайджанской Республики.
Министерство категорически опровергло информацию, распространяемую Арменией.
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