Пример союза соседних государств: к итогам визита Президента Ильхама Алиева в Грузию

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил соседнюю Грузию с рабочим визитом. Посетил, чтобы в очередной раз продемонстрировать всему миру пример того, как эффективно могут развивать отношения два государства одного региона. Сейчас, в пору возникновения все большего числа конфликтов между соседствующими государствами, опыт азербайджано-грузинских отношений является особо ценным.

Как известно, Грузия признала независимость Азербайджана в 1991 году, а дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 18 ноября 1992 года. То есть, совсем уже скоро будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, прошедшими нелегкий путь развития. Грузия, как и Азербайджан, пережила в своей новейшей историю войны, увидела гримасы сепаратизма.

Наши страны единым фронтом выступают в различных международных организациях, поддерживая суверенитет и территориальную целостность друг-друга. И в этом смысле показательной и и символичной была выставка "Наследие Карабахского ханства" во дворце Мухрани Мхетского района, которую посетили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

На выставке представлено первое известное изображение флага, относящегося к Карабахскому ханству, щит Шаха Исмаила, хранимый династией карабахских ханов, старинные ковры, декоративные плиты Сардарской мечети и ее фасада, изображения города Шуша XIX века. Это совершенно четкий месседж всем тем, кто ставит под сомнение то, что Карабах был, есть и будет азербайджанской землей.

Кроме того, продолжая тему месседжей заметим, что глава нашего государства заявил о готовности поддержать формат Баку-Тбилиси-Ереван для консультаций. То есть, официальный Баку в очередной раз демонстрирует реальные шаги к миру.

"Мы предоставили армянской стороне наши предложения, состоящие из пяти принципов. Надеюсь, что армянская сторона, проявив политическую волю, подпишет с Азербайджаном мирный договор на основе этих основополагающих принципов, признанных международным сообществом", - подчеркнул глава нашего государства, выступая в Тбилиси.

Готов ли к этому официальный Ереван, сможет ли он избавится от диктата армянской диаспоры и стран, расположенных вне нашего региона? Время покажет. Оно уже показало, что сотрудничество с Азербайджаном ведет к процветанию. К примеру, за 9 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами приблизился к 1 миллиарду долларов. Кроме того, Азербайджан вложил в экономику Грузии 3 миллиарда долларов

Также замечу, что Азербайджан и Грузия широко сотрудничают в региональном развитии энергетики, транспорта и экономических проектов, таких как нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, железная дорога Баку - Тбилиси - Карс, ТРАСЕКА, ОЧЭС. Как видим, основные экспортные маршруты поставки из Азербайджана нефти и газа проходят через территорию Грузии.

Их реализация была достигнута благодаря политической воле, принципиальности и стратегическому видению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, за что главу нашего государства теперь открыто и громко благодарят и в Европе. И очень важно было услышать заявление премьер-министра Грузии Гарибашвили о том, что реализуемые странами проекты нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также Средний коридор продолжат реализовываться ускоренными темпами.

Что конкретно имеется ввиду? Новые проекты в области энергетики и транспорта - увеличение экспорта газа в ЕС и увеличение его до 20 млрд кубометров в год в 2027 году, увеличение экспорта электроэнергии и увеличение мощности ВИЭ до 10 ГВт на освобожденных территориях и 157 т на Каспии, через БТК увеличив грузоперевозки до 5 млн тонн. Кроме того, Азербайджан хочет увеличить пропускную способность Бакинского международного морского торгового порта с 15 миллионов до 25 миллионов тонн.

Уже реализованные проекты создали новую реальность, в которой Азербайджан, являясь ведущим государством региона, довел до уровня стратегического союзничества свои отношения с Грузией. Увеличение грузопотока из Азии на Запад принесет еще большие экономические и геополитические дивиденды нашим странам и народам, которые выступали, выступают и будут выступать единым фронтом во имя счастливого и процветающего будущего всего Южного Кавказа.в