https://news.day.az/politics/1506126.html Армяне обстреляли Кяльбаджар и Товуз
Армяне обстреляли Кяльбаджар и Товуз
С 22:20 24 октября до 01:45 25 октября подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенных пунктов Истису, Зеркенд Басаркечарского района и Чинарлы Товузгальского района обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, расположенные в направлении населенных пунктов Истису, Демирчидам и Истибулаг Кяльбаджарского и Агдам Товузского районов.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве Обороны.
Подразделения азербайджанской армии, расположенные на этих направлениях, приняли адекватные ответные меры.
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