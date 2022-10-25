Армяне обстреляли Кяльбаджар и Товуз

С 22:20 24 октября до 01:45 25 октября подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенных пунктов Истису, Зеркенд Басаркечарского района и Чинарлы Товузгальского района обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, расположенные в направлении населенных пунктов Истису, Демирчидам и Истибулаг Кяльбаджарского и Агдам Товузского районов.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве Обороны.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на этих направлениях, приняли адекватные ответные меры.