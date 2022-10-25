Освобождение Губадлы сыграло важную роль в ходе 44-дневной Отечественной войны

Прошло два года с освобождения города Губадлы от армянской оккупации.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в результате начатой 27 сентября 2020 года контрнаступательной операции азербайджанская армия 25 октября 2020 года освободила от оккупации город Губадлы.

25 октября 2020 года Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении от оккупации нескольких сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы.

Была учреждена медаль "За освобождение Губадлы". Распоряжением Президента Ильхама Алиева военнослужащие, проявившие мужество и отвагу в ходе боевых действий за освобождение Губадлинского района от оккупации, награждены медалью "За освобождение Губадлы".

Съемочная группа Trend TV посетила освобожденный от оккупации город Губадлы и побеседовала с военнослужащими, участвовавшими в освобождении города.

Day.Az представляет вниманию читателей этот видеорепортаж.