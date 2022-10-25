https://news.day.az/politics/1506170.html В Азербайджане увеличиваются расходы на оборону
В Азербайджане увеличиваются расходы на оборону
В Азербайджане увеличиваются расходы на оборону.
Как передает Day.Az, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", поступившем 24 октября в Милли Меджлис (парламент).
Было отмечено, что укрепление обороноспособности страны и обеспечение национальной безопасности остаются основными приоритетными направлениями расходов государственного бюджета.
В государственном бюджете на 2023 год на эти цели предусмотрены 5,3 миллиарда манатов, что на 17,1 процента больше, чем в 2021 году.
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