В Азербайджане увеличиваются расходы на оборону.

Как передает Day.Az, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", поступившем 24 октября в Милли Меджлис (парламент).

Было отмечено, что укрепление обороноспособности страны и обеспечение национальной безопасности остаются основными приоритетными направлениями расходов государственного бюджета.

В государственном бюджете на 2023 год на эти цели предусмотрены 5,3 миллиарда манатов, что на 17,1 процента больше, чем в 2021 году.