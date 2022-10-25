https://news.day.az/politics/1506179.html На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила точные карты минных полей Азербайджану - МИД
На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила точные карты минных полей Азербайджану - МИД
На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила точные карты минных полей Азербайджану.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана об угрозах в результате минирования Арменией территорий Азербайджана.
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