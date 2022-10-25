На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила точные карты минных полей Азербайджану

На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила точные карты минных полей Азербайджану.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана об угрозах в результате минирования Арменией территорий Азербайджана.

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