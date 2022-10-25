На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила точные карты минных полей Азербайджану.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана об угрозах в результате минирования Арменией территорий Азербайджана.

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