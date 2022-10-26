Визит Президента Ильхама Алиева важен не только в контексте грузино-азербайджанских, но и глобальных отношений

Президент Азербайджана сказал, что чувствует себя в Грузии как дома. Безусловно, все кавказские народы должны чувствовать себя среди соседей как дома. Мы два братских народа, нас связывает очень многое - геоэкономические проекты, геополитические союзы, что очень важно в двусторонних отношениях.

Об этом сказал в комментарии Day.Az грузинский политолог, президент Международного центра исследования геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия.

По его словам, нынешний визит Президента Ильхама Алиева показал, что взаимоотношения двух государств поднялись на новый уровень.

"Наш геополитический союз дает сегодня возможность Европе дополнительные возможности. Европа, как известно, зависит от импорта энергоресурсов, и в этом контексте отношения Азербайджана с Грузией очень важны для нее. В новых геополитических реалиях эти отношения приобрели новый геополитический статус, уровень двусторонних отношений растет на глазах. Я выступаю за подписание Тбилиси и Баку договора о вечном мире между двумя нашими государствами. Уровень взаимоотношений Грузии и Азербайджана позволяют им сделать это", - сказал Мархулия.

Что касается перспектив подключения к новым геоэкономическим проектам Армении, то, по мнению нашего собеседника, ей следует первоначально подписать мирный договор с Азербайджаном, вывести оставшиеся оккупационные войска с азербайджанских территорий, а там уже будет видно. Подключиться к геоэкономическим проектам Армения сможет только через добрую волю Баку, подчеркнул грузинский политолог. Во всяком случае, сейчас говорить об этом очень рано, отметил он.

"Хочу надеяться, что руководство Армении сделает все, чтобы как можно скорее подписать мирный договор. Это даст гарантии стабильности на Южном Кавказе, откроет возможности для новых геоэкономических проектов, новых союзов, возможно, и политических. Учитывая все сказанное, считаю, что визит Президента Ильхама Алиева в Грузию очень важен не только в контексте грузино-азербайджанских, но и глобальных отношений, так как все идущие в нашем регионе процессы связаны с Европой и миром в целом", - сказал Гурам Мархулия.

Лейла Таривердиева