https://news.day.az/politics/1506248.html США хотят видеть регион Южного Кавказа стабильным - Госдеп
США хотят видеть регион Южного Кавказа стабильным - Госдеп
США хотят видеть регион Южного Кавказа стабильным.
Об этом в ходе пресс-конференции сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает во вторник Day.Az.
Комментируя недавние военные учения, проведенные Ираном на границе с Азербайджаном, Прайс отметил, что США хотят видеть стабильным регион Южного Кавказа и открыто выразили заинтересованность в этом.
"Для того, чтобы снизить напряженность в этом регионе - между Арменией и Азербайджаном - и в то же время не допустить какой-либо еще более серьезной напряженности, мы работаем с этими странами", - сказал Прайс.
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