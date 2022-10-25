США хотят видеть регион Южного Кавказа стабильным.

Об этом в ходе пресс-конференции сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает во вторник Day.Az.

Комментируя недавние военные учения, проведенные Ираном на границе с Азербайджаном, Прайс отметил, что США хотят видеть стабильным регион Южного Кавказа и открыто выразили заинтересованность в этом.

"Для того, чтобы снизить напряженность в этом регионе - между Арменией и Азербайджаном - и в то же время не допустить какой-либо еще более серьезной напряженности, мы работаем с этими странами", - сказал Прайс.