Президент Ирана встретился с руководителями информационных агентств, входящих в OANA

Сегодня Президент Ирана Ибрагим Раиси встретился с руководителями и официальными лицами информационных агентств, участвующих в 18-й Генеральной ассамблее Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Тегеране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Раиси выступил на встрече, рассказал об усилиях Ирана по расширению международного сотрудничества, отметил роль СМИ, без которых немыслим современный мир. Президент Ирана подчеркнул важность противодействия дезинформации и фейк-ньюс, пожелал участникам плодотворной работы и выразил надежду на то, что они смогут достичь новых успехов.

Участники выразили Раиси благодарность за гостеприимство.

Отметим, что в четырехдневном саммите принимают участие представители крупных информационных агентств более 20 стран, а также ряд руководителей международных организаций. В работе саммита также принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Напомним, что OANA создана в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО. В настоящее время в организацию входят 44 агентства из 33 стран Азии и Тихоокеанского региона.