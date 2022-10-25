Затулину запрещен въезд в Армению

Власти Армении запретили проармянскому пропагандисту Константину Затулину въезд в республику.

Об этом сообщает сайт газеты "Айкакан жаманак", передает Day.Az.

Как пишет издание, в своих публичных интервью Затулин неоднократно обвинял правительство РА в поражении 44-дневной войны.

"Более того, вторгаясь во внутриполитическую жизнь Армении, Затулин не раз озвучивал, что Никол Пашинян должен уйти. Затулин даже успел обвинить власти Еревана в том, что они вбивают клин в армяно-российские отношения. А в интервью, данном "Еркир-медиа" во время своего последнего визита в Армению, обвинил премьер-министра в подписании "коридора" через суверенную территорию Армении", - подчеркивает газета.

Напомним, что Затулин является одним из тех, кто выступает против мира на Южном Кавказе и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Получая гонорары от армянских покровителей, лоббист гордо поддерживал все бредовые заявления и интересы Еревана. Однако со временем уткнулся лбом в стену, когда даже ему стало очевидно, что в Армении то на самом деле царят антироссийские настроения. В результате Затулину несколько раз пришлось делать нападки на армян, ибо дальнейшее его слепое продвижение армянских интересов поставило бы под удар его карьеру в России.

Как видим, обе стороны настолько потерялись в своем постоянном вранье и ошибках, что пришлось разойтись по углам.