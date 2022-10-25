Конец армянского мифа о Карабахе

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как известно, в ходе четырёхсторонней встречи в столице Чехии, 6 октября 2022 года, было принято Пражское Заявление, в котором четко указано, что обе стороны (Азербайджан и Армения) договорились достичь мирного соглашения до конца 2022 года, на принципах уважения территориальной целостности друг друга, Устава ООН и Алматинской Декларации 1991 года о создании СНГ.

Таким образом, армянская сторона фактически признала территориальную целостность Азербайджана. Впоследствии, неуклюжие попытки трактовать текст Заявления в свою пользу не дало никакого эффекта. Конечно, армянские политиканы вольны трактовать все подписанные ими документы в своей версии для внутреннего употребления, но одно уже ясно, что отвертеться на этот раз им не удастся и территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион, признать придётся, подписав соотвествующий документ. Слишком высока цена этого мирного соглашения, за который заплатили своими жизнями тысячи азербайджанских мужчин, женщин и детей, ставших жертвами кровавого многолетнего территориального конфликта, развязанного армянскими радикалами.

Так как международные посредники при подготовке этого Заявления сделали особый упор на принцип территориальной целостности обеих государств, то следует понимать, что армянской стороне придётся оставить в сторону все свои территориальные претензии, отказаться от поддержки сепаратистов, вывести остатки своих войск с азербайджанской территории (где сейчас временно размещены миротворцы) и наконец, подписав мирный договор, начать региональное экономическое сотрудничество с Азербайджаном, открыв все заблокированные транспортные маршруты, проходящие через Армению.

Соотвественно, после подписания мирного соглашения и вывода армянских войск, законные азербайджанские власти возьмут на себя ответственность за безопасность, процесс примирения, обеспечение прав армянского населения Карабахского региона Азербайджана и скорейшую интеграцию в азербайджанское общество.

5 октября 2022 года, на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме, Президент Ильхам Алиев в своем выступлении отметил: "армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, является нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как наладить их жизнь".

Этим ясным заявлением, глава азербайджанского государства перечеркнул все спекуляции армянской стороны в отношении будущего армянского населения Карабахского региона Азербайджана, которым они пытаются прикрыть свои территориальные претензии и экспансионистские планы по присвоению азербайджанской территории.

В своё время, в ходе переговоров под эгидой сопредседателей, почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, азербайджанская дипломатия, пойдя на компромисс, неоднократно предлагала армянской стороне, во имя мирного урегулирования конфликта, предоставить армянскому населению Карабахского региона статус автономии в составе Азербайджана, на уровне федеральных земель ФРГ или российских автономных республик. К сожалению, армянская дипломатия отвергала все эти конструктивные предложения, требуя безоговорочного признания независимости сепаратистов (ереванских карманных марионеток), которые контролировали тогда не только территорию бывшей НКАО, но и оккупировали 7 азербайджанских районов вокруг НКАО, незаконно присоединив эти районы к квазинезависимому "арцаху".

Прикрываясь этим эфемерным, никем не признанным образованием, которое держалось лишь на штыках армянской армии, ереванские политики намеревались, рано или поздно, осуществить свой далеко идущий коварный план, имевший целью осуществить (в случае удачи) официальный "миацум" (присоединение) территории бывшей НКАО и большую часть оккупированных территорий к Армении, под личиной "миролюбии" и при поддержке зарубежных покровителей.

Тогда некоторые сопредседатели "выкручивали руки" и пытались надавить на азербайджанских дипломатов, чтобы Азербайджан отказался от своих суверенных территорий, во имя призрачного мира. Но натолкнулись на непреклонную позицию Президента Ильхама Алиева, который отказывался даже обсуждать вопрос о каких-либо территориальных изменений в пользу Армении.

Главной целью армянской дипломатии было добиться отчуждения Карабахского региона от Азербайджана, под соусом "самоопределения" армянского населения, в нарушении международного права, с последующей аннексией этих территорий, в соотвествии с незаконным решением Верховного Совета Армянской СССР от 1989 года о выходе НКАО из состава Азербайджанской ССР и о вхождении с Армянской ССР, отменённой решением Верховного Совета СССР 10 января 1990 года и принятой 23 августа 1990 года Декларации о независимости, где Карабахский регион указан, как часть Республики Армении.

Международные посредники в лице сопредседателей Минской группы, выдвигая свои нереалистические предложения, зачастую игнорировали 4 резолюции СБ ООН и решение Лиссабонского Саммита ОБСЕ, где чёрным по белому было записано, что Карабахский регион- неотъемлемая часть Азербайджанской Республики и решение конфликта возможно при уважении территориальной целостности обоих государств в международно признанных границах, имея ввиду административные границы бывших республик СССР на 1 января 1991 года (которые еще необходимо уточнить в ходе делимитации и демаркации).

Отвергнув мирные предложения Азербайджана, армянское руководство своей максималисткой неприемлемой позицией и громкими провокационными заявлениями типа "Карабах это Армения и точка", сама спровоцировала Вторую Карабахскую Войну, отказавшись от переговорного процесса, нарушив все красные линии.

После поражения во Второй Карабахской Войне и фактической капитуляции, армянская сторона была принуждена выполнить резолюции СБ ООН и освободить оккупированные азербайджанские территории. Тем самым, отказавшись от мирного справедливого решения на основе международного права и решений международных организаций, Армения потерпела сокрушительное поражение, а вопрос о предоставлении армянскому населению Карабахского региона автономии потерял всякую актуальность, так как Азербайджан был вынужден силой принудить армянскую сторону освободить оккупированные территории, которые были захвачены и фактически аннексированы почти 27 лет назад.

Теперь же, одержав военно- политическую победу, Азербайджан готов гарантировать армянскому населению Карабахского региона все права и безопасность, которыми обладают граждане страны, согласно Конституции 1995 года. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что власти Азербайджана готовы начать диалог и процесс примирения с армянским населением, гарантировать безопасность и права, согласно международным обязательствам по Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы (которую, кстати, подписали не все европейские страны, среди них даже Франция).

Уже есть первые признаки того, что простые армяне - жители Карабахского региона, идут на контакт с представителями азербайджанских властей, выражают готовность сотрудничать, работать и жить вместе. В тоже время, радикальные лидеры сепаратистов категорически отказываются от диалога с Азербайджаном, продолжают настаивать на своей квазинезависимости и заявляют, что разговор может идти лишь о признании их самостоятельности.

Такое вызывающее поведение сепаратистов может привести к новому витку напряжённости на территории, где временно размещены миротворцы. Судя по всему, лидеры сепаратистов пользуются тем, что там ещё находятся остатки вооруженных сил Армении, численностью до 20 тысяч человек, опираясь на их поддержку и надеясь, что сумеют спрятаться за спиной миротворцев, как за щитом от контртеррористических действий азербайджанских властей. При этом, официальный Ереван давно уже намекает сепаратистам, что не может больше поддерживать их ввиду того, что не имеет сил и средств для этого, что видно по некоторым заявлениям высокопоставленных чиновников и парламентариев, которые предлагают спасаться сепаратистам самостоятельно.

Понимая, что рано или поздно, под давлением мирового сообщества и международных посредников, власти Армении пойдут на подписание мирного договора и признают территориальную целостность Азербайджана, наиболее радикально настроенные армянские политиканы и лидеры сепаратистов решили заручиться поддержкой непримиримой зарубежной диаспоры, которая во многом виновата в развязывании этого кровавого конфликта в далёком 1988 году, открыв "ящик Пандоры". Для этого радикалы задействовали все свои финансовые и информационные ресурсы, развязав антиазербайджанскую компанию в западных средствах массовой информации, заручившись поддержкой тюркофобских кругов и политиков, которые из кожи вон лезут, чтобы угодить своим армянским спонсорам.

А с другой стороны пошли на довольно рискованный шаг, пригласив стать своим лидером беглого российского олигарха Рубена Варданяна, который спасая свои миллиарды, нажитые "честным нелёгким" путём от западных санкций, бежал в Карабах, чтобы там спрятать свои черные бабки. Отказавшись от российского гражданства, Рубик джан решил занять высокий пост в администрации сепаратистов, с прицелом на тёплое место в Ереване, если конечно не станет вскоре жертвой удара азербайджанского беспилотника Байрактара, для которого является законной целью.

Другой "видный" деятель сепаратистов-некий Д. Бабаян, который корчит из себя "великого дипломата" областного масштаба, набравшись храбрости после визита в США, где тусовался в окружении проплаченных диаспорой конгрессменов и сенаторов, постоянно делает заявления о невозможности совместного проживания азербайджанцев и армян в Карабахском регионе, твердя о "вечной независимости", что говорит о его ментальной болезни. Для того, чтобы ввести в заблуждение армянских жителей Карабахского региона, этот недалекий бородач с лицом известного синдрома, жонглирует термином "право нации на самоопределение", умалчивая о том, что армянский народ уже самоопределился на исторических азербайджанских территориях, создав Республику Армения и соотвественно, второй раз самоопределяться на территории другого суверенного государства не имеет никакого права.

Ссылки на Заключительный Хельсинский акт 1975 года, которым армянские политики любят аппелировать, несостоятельны ввиду того, что в нем термин "самоопределение" для национальных меньшинств используется в значении самоуправления, так как в противном случае, Европа вернулась бы на 1000 лет назад во времена феодализма, когда там существовало несколько тысяч мелких государств, многие из которых были размером в маленькую деревеньку и правители которых вели бесконечные кровопролитные междоусобные войны.

Непонятно отношение к лидерам сепаратистов некоторых зарубежных политиков, которые исходя из своей политики двойных стандартов, в одном случае выступают за территориальную целостность одних государств, осуждая сепаратистов одних мастей, как террористов и преступников, а с другой стороны, по отношению к Азербайджану принимают карабахских сепаратистов на своей территории с распростертыми объятиями, выдавая им визы в их липовые паспорта соседней Армении, создавая условия для их противозаконной деятельности, направленной на подрыв территориальной целостности официально дружественного государства, с которым поддерживают нормальные дипломатические отношения.

Воистину, неисповедимы пути Господни, как сказано в Библии. Ложная "христианская" солидарность с карабахскими сепаратистами затмевает им глаза и мешает занять объективную позицию в отношении азербайджанцев из-за того, что они тюрки - мусульмане.

Однако при всем этом, у азербайджанской стороны если осторожный оптимизм в отношении налаживания диалога и интеграции местного армянского населения в азербайджанское общество, несмотря на противодействие радикально настроенных армянских политиканов и диаспоры, для которых смерти подобно такое примирение, как крушение всех надежд мирового армянства на воссоздание мифической "Великой Армении" от моря до моря.

Когда остатки армянских вооруженных сил покинут территорию, где временно размещены миротворцы, будет подписано мирное соглашение с Арменией, армянское население Карабахского региона Азербайджана получит уникальную возможность-выйти наконец из более чем 34-летнего транса, в которую было ввергнуто лидерами сепаратистского движения за "миацум" в начале 1988 года. Те, кто решит покинуть Карабахский регион, будет предоставлена беспрепятственная возможность сделать это. Те, кто решит остаться, должны признать себя гражданами Азербайджана и согласно Конституции страны 1995 года, пользоваться всеми правами и обязанностями, как и все граждане республики, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Учитывая тот факт, что согласно Конституции страны, Азербайджан является унитарным государством, а статус автономии Нахчывана вытекает лишь из его анклавного расположения, то предоставления отдельного автономного статуса для армянского населения Карабахского региона невозможно, так как для этого должны быть внесены изменения в Конституцию страны и проведен соотвествующий общенародный референдум, результаты которого нетрудно предсказать.

Армянское население Карабахского региона получит все возможности для своей культурной автономии и самоуправления в рамках международных обязательств взятых на себя Азербайджаном при вступлении в ООН и Совет Европы. Армянское население Карабахского региона Азербайджана будет пользоваться свободой вероисповедания, получать образование на родном языке и тд. После того, как армянское население получит соотвествующие документы об азербайджанском гражданстве, будут созданы соотвествующие муниципальные образования и избирательные округа, выборы в которых будут проводиться согласно законодательству при возможном участии международных наблюдателей.

Так как согласно действующему законодательству в Азербайджане запрещено создание партий по национальному и религиозному признаку, то для участия в этих выборах могут быть допущены только политические организации, созданные в соотвествии с этим законом. Что же касается представительства армянского населения в Милли Меджлисе (Парламенте), то следует иметь ввиду, что в этом высшем законодательном органе есть представители национальных меньшинств: лезгины, талыши, русские, евреи, аварцы, избранные по территориальным округам всеобщим голосованием проживающих там избирателей, а не по национальному принципу.

После того, как начнётся процесс интеграции армянского населения в азербайджанское общество, правительство страны намерено вложить значительные средства в социально-экономические проекты в регионе, которые помогут выйти населению из глубокого экономического кризиса и преодолеть порог бедности, в котором оно прозябает с 1988 года, став заложником конфликта и войн.

Таким образом, окончание мифа об "арцахе" поможет армянскому населению выбраться из изоляции, получить соотвествующие азербайджанские документы, которые позволят им совершать поездки за рубеж, чего они сейчас лишены ввиду того, что фиктивные документы сепаратистов не имеют никакой силы и не признаются ни одной страной в мире. Естественно, что вся эта информация усиленно скрывается от простого народа лидерами сепаратистов, которые пытаются заморозить ситуацию, чтобы не потерять власть и награбленное в ходе прошедших войн.

Средства массовой информации Армении развернули кампанию дезинформации армянского населения Карабахского региона, запугивая их репрессиями, погромами и депортацией со стороны азербайджанских властей в случае достижения мирного соглашения и ухода армянской армии, призывая не складывать оружие в борьбе до "победного конца", которая и так уже дорого им стояла.

Ведь не секрет, что лидеры сепаратистов из так называемого "Карабахского клана"-Р. Кочарян и С. Саркисян, которые особо "отличились" кровавыми "подвигами", грабя и убивая азербайджанцев в ходе Первой Карабахской Войны, давно покинули опасную территорию Карабаха, предпочтя сытую и спокойную жизнь не на своей "исторической" родине, а в далёком Ереване, тихо вздыхая с рюмкой коньяка в руках о своём бурном прошлом. Вся эта наглая ложь распространяется армянской пропагандой с целью не допустить процесса примирения и диалога, попытки вовлечения третьих сторон под предлогом защиты армянского населения, что может привести к непоправимым последствиям, учитывая не совсем адекватных региональных соседей.

Таким образом, будущее армянского населения Карабахского региона зависит только от них самих: сделав правильный выбор стать лояльными гражданами Азербайджана и пользоваться всеми возможностями экономического и социально- культурного развития одной из самых быстро развивающихся стран мира; или послушав армянских пропагандистов, ввязаться в очередную авантюру, которая ничего хорошего им не сулит, ведь это может привести к исходу населения в Армению, где они будут прозябать в нищете и бедности. Чем быстрее рядовые граждане поймут эту простую истину, тем лучше, ведь время на размышление уже почти на исходе.