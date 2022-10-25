Развитие отношений Баку и Тбилиси прямо скажется на экономическом возрождении Южного Кавказа

Сегодня между Азербайджаном и Грузией существуют тесные экономические связи. Грузия участвует в качестве транзитной страны в ряде трансрегиональных проектов, инициированных Азербайджаном, таких, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс. Конечно же, это участие предполагает важные экономические дивиденды для Грузии.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики Аслан Азимзаде.

Эти дивиденды, отметил он, безусловно, являются важным фактором развития экономики Грузии. Цена на энергоносители растет в рамках новых реалий, сложившихся в мировой экономике. В этих новых реалиях сотрудничество Грузии с Азербайджаном, несомненно, поднимается на более высокий уровень.

"Внешнеторговый оборот между двумя странами за 9 месяцев текущего года оценивается в 1 миллиард долларов. Конечно, этот показатель не случаен. Во-первых, имеет место экономический подъем в обеих странах в рамках правильной модели управления экономикой. Во-вторых, определенный эффект дает влияние постпандемического периода, который отмечается оживлением производства, что, в свою очередь, положительно влияет на внешнюю торговлю между двумя странами", - сказал экономист.

Азимзаде подчеркнул, что сегодня Азербайджан занимает важное место по объему инвестиций в экономику Грузии. Азербайджанские инвестиции достигли 3 миллиардов долларов, что, отметил наш собеседник, еще раз доказывает тесное экономическое партнерство между двумя странами. Инвестиции являются сегодня основным фактором, характеризующим устойчивое экономическое развитие стран. И развитие инвестиционных отношений Баку и Тбилиси может обеспечить стабильность экономики Азербайджана и Грузии.

"В результате, думаю, развитие экономических отношений между двумя странами окажет прямое влияние на экономическое возрождение Южного Кавказа в целом", - считает азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева