Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo»

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Турции, 25 октября принял участие в церемонии открытия оборонно-аэрокосмической выставки "Saha Expo" в Стамбуле, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе выставки генерал-полковник З.Гасанов встретился с руководством компаний "Roketsan", "TUSAŞ", "HAVELSAN", "BAYКAR", "TUALCOM" и "ASELSAN", ознакомился с экспонируемыми образцами современного оружия и боевой техники.

Отметим, что в выставке принимают участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, а также ряд государственных и правительственных чиновников братской Турции и других стран.