Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра по международным отношениям и сотрудничеству Южно-Африканской Республики (ЮАР) Элвином Ботесом.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества, событиям в регионе и мире, сотрудничеству в борьбе с современными вызовами.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил наличие сотрудничества между двумя странами, в том числе в политической, экономической и гуманитарной сферах, несмотря на то, что Азербайджан и ЮАР расположены в отдаленных друг от друга регионах, и подчеркнул важность усилий для дальнейшего развития отношений. Наряду с двусторонними отношениями, была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций (ООН) и Движения неприсоединения (ДН). Также была выражена благодарность за постоянную поддержку инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках ДН. Министр Джейхун Байрамов проинформировал о новых реалиях, возникших в регионе в период после обеспечения Азербайджаном своей территориальной целостности, о миротворческих усилиях Азербайджана, а также проводимых на освобожденных территориях восстановительно-строительных работах.

Замминистра Элвин Ботес подробно рассказал о политических консультациях, проведенных 24 октября 2022 года в Баку между министерствами иностранных дел Азербайджана и ЮАР. Отметив, что Азербайджан в качестве председателя ДН работает в этот непростой период над повышением роли движения, он с благодарностью отметил помощь, оказанную развивающимся странам, в том числе государствам, расположенным на Африканском континенте, и в частности в период пандемии. Элвин Ботес сказал, что ЮАР придает большое значение дальнейшему развитию сотрудничества с Азербайджаном. В частности, была подчеркнута важность укрепления правовой базы для развития экономических связей. Замминистра подчеркнул важность совместной деятельности, в том числе сотрудничества Юг-Юг, для повышения эффективности деятельности международных организаций в борьбе с существующими вызовами и угрозами.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что 24 октября 2022 года состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и ЮАР. Делегацию Азербайджана на политических консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, ЮАР - заместитель министра иностранных дел Элвин Ботес. В рамках политических консультаций был проведен ряд обсуждений по направлениям сотрудничества.