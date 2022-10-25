Баку и Будапешт обсудили военное сотрудничество

Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, в рамках визита генерал-полковник Гасанов встретился с министром обороны Венгрии Кристофом Салаи-Бобровнички.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.