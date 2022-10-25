https://news.day.az/politics/1506395.html Баку и Будапешт обсудили военное сотрудничество - ФОТО
Баку и Будапешт обсудили военное сотрудничество - ФОТО
Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию.
Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, в рамках визита генерал-полковник Гасанов встретился с министром обороны Венгрии Кристофом Салаи-Бобровнички.
На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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