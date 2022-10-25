https://news.day.az/politics/1506397.html Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество - ФОТО
Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество - ФОТО
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Турции, 25 октября встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, сообщает во вторник Day.Az.
На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в военной, военно-технической сферах, военном образовании и других областях, а также по региональной безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре