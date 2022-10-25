Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Турции, 25 октября встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, сообщает во вторник Day.Az.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в военной, военно-технической сферах, военном образовании и других областях, а также по региональной безопасности.