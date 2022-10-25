Фуад Мурадов обсудил сотрудничество с министром образования и науки Грузии

Председатель Государственного комитета по работе с диапорой Фуад Мурадов встретился с министром образования и науки Грузии Михеилом Чхенкели.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на встрече говорилось о значении недавнего визита Президента Ильхама Алиева в соседнее государство, вкладе этого визита в отношения между нашими странами, было отмечено, что жизнь и деятельность наших соотечественников, проживающих в Грузии, в частности, проблемы образования, всегда находятся в центре внимания на самом высоком уровне.

На встрече была представлена подробная информация о деятельности комитета, говорилось о возможностях получения образования, созданных для проживающих в Грузии азербайджанцев, использовании азербайджанской молодежью программы "1+4", предусмотренной для национальных меньшинств, о том, что при поддержке комитета на сегодняшний день 171 человек окончил подготовительные курсы для абитуриентов, проведенные в Доме Азербайджана в Марнеули, из которых 65 процентов поступили в высшие учебные заведения Грузии.

Говорилось о деятельности курсов в таких центрах, как Дом Азербайджана в столице Тбилиси и районах с компактным проживанием азербайджанцев, изучении здесь нашими соотечественниками родного, грузинского и английского языков, прохождении дополнительно подготовки по 15 дисциплинам, а также проектах, реализованных Фондом Гейдара Алиева в соседнем голсударстве.

Выразив признательность за радушный прием, Михеил Чхенкели коснулся проведенных в Азербайджане встреч. Он отметил, что в Тбилисском государственном университете изучается специальность Азербайджановедение", что проводятся предварительные обсуждения с БГУ об активизации преподавания азербайджанского языка в Грузии и изучении грузинского языка.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями в связи с усилением научного потенциала для устранения уменьшения числа азербайджанских школ в Грузии, нехватки национальных кадров по изучаемым дисциплинам и подготовкой азербайджаноязычных педагогических кадров, созданием новых возможностей для решения данных проблем с использованием имеющегося потенциала высших учебных заведений Грузии и Ахзербайджана, обеспечением учебниками, вопросами сертификации азербайджанских педагогов, была подчеркнута важность принятия мер по их решению. Состоялось также обсуждение проектов, которые будут реализованы Государственным комитетом по работе с диапорой совместно с Министерством науки и образования в связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.