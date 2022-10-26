Сербия получит большую выгоду от доступа к азербайджанскому газу

Источник: Агентство международной информации Trend

Присоединение к Трансадриатическому трубопроводу (TAP) принесет огромную пользу Сербии в плане диверсификации поставок энергоносителей.

Об этом Trend сказал в среду бывший советник Президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич, передает Day.Az.

"Сербия гораздо раньше должна была наладить доступ к азербайджанскому газу. Для Сербии было бы очень выгодно стать частью проекта Трансадриатического трубопровода. Но лучше поздно, чем никогда. Я уверен, что Азербайджан тоже будет готов внести свой вклад в эту возможность", - сказал он.

По словам эксперта, необходимо подписать соответствующие контракты, а также обозначить намерения.

"Вполне вероятно, что в контексте удвоения мощностей по поставкам азербайджанского газа в Европу, на Западные Балканы Сербия в конечном итоге получит к нему доступ. Очень жаль, что этого не произошло раньше", - отметил он.

Крневич также отметил, что для ЕС крайне важно приложить максимум усилий для реализации Меморандума о взаимопонимании (MoU) с Азербайджаном по удвоению мощностей поставок газа в Европу к 2027 году.

"Все, что было согласовано в Меморандуме о взаимопонимании, должно быть выполнено. Необходимо проявить максимальную гибкость, потому что и Азербайджан, и ЕС имеют взаимную заинтересованность в его реализации, что удвоит пропускную способность к 2027 году", - сказал он.