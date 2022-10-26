Ереван запретил Затулина и Симоньян: их использовали и выкинули

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az,

специально для Day.Az

" - Слышали, Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению? Ее больше не будут пускать в страну.

- Серьезно? Что так? Почему?

- Потому что, она дура!"

Именно так армяне прокомментировали решение своего правительства.

Что же, собственно, произошло, что жители "наидревнейшей" и наигрустнейшей страны под названием "Армения" стали писать в соцсетях о Симоньян?

Правительство Армении запретило въезд для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, сообщила сама Симоньян в Telegram-канале.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", - отметила журналистка.

Вчера Затулин заявил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес республики.

Обиженный К.Затулин сказал: ""Само по себе оно (решение, - авт.) симптоматично и свидетельствует о новом курсе властей Армении. У меня, конечно, много друзей в Армении, но маски, безусловно, сброшены. Хотя мое личное отношение к армянам и самой Армении при этом не поменялось. В данной ситуации можно было бы совершенно спокойно найти реальных вредителей внутри самой республики, таких поверьте хватает, но это никак не депутаты Госдумы и я в частности".

Вчера же, приемная депутата Государственной Думы Константина Затулина по электронной почте получила ответ председателя Национального Собрания Республики Армения Алена Симоняна на приглашение к участию в заседании "Лазаревского клуба".

Ален Робертович поблагодарил Константина Затулина за приглашение на Пятое заседание российско-армянского "Лазаревского клуба" и выразил сожаление в связи с невозможностью принять участие в мероприятии.

То есть, А.Симонян вежливо закрыл дверь перед самым носом Затулина.

Марго Симоньян же разразилась жалобой: "Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже. Красаучик жи есть, что тут еще скажешь".

Проше говоря и ясно выражаясь, боброедке Симоньян и истеричному Затулину не видать Еревана - власти Армении запретили им въезд в страну.

Лицемерная пропагандистка теперь может выгуливать себя разве что от родного Краснодара до Сыктывкара и обратно.

Семейная газета четы Пашинянов, Никола и Анны, "Айкакан Жаманак", пишет, что в своих публичных интервью и высказываниях Затулин и Симоньян неоднократно обвиняли власти Армении в поражении в 44-дневной войне.

Более того, по данным издания, вторгаясь во внутриполитическую жизнь Армении, они не раз заявляли, что Никол Пашинян должен уйти с поста премьер-министра Армении. Симоньян и Затулин успели также обвинить власти РА в вбивании клина в армяно-российские отношения.

... Как говорили древние финикийские купцы, в очередной раз обведя вокруг холеного пальца очередного негоцианта с прибрежных стран, "честность - лучшая политика".

Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, что задача руководимого им правительства всячески поддерживать армянскую диаспору и особенно тех, кто критически относится к проводимой им, кормчим страны, гигантом мысли и отцом армянской демократии политике - армяне ехидно ухмылялись.

И это в лучшем случае.

Невежлив автор? Ага. Хамит высокоставленной пропагандистке, как одесский биндюжник торговке глосиками и бычками на том Привозе? Да, так и есть. А что ещё остаётся в такой ситуации делать?! Хотя, с другой стороны, Маргариту Симоньян и тем паче, ее одноокопника Константина Затулина ничуть не жаль.

Использовали их, как известное резиновое изделие, и выбросили потом. За ненадобностью далее.

Армянская пресса, многочисленные сетевые хомячки и даже считающая себя весьма далекой от нынешней критики властей страны публика нервно отреагировали на сообщение о том, что по указанию Пашиняна предали анафеме Затулина, индивида, вот уже десятилетия пытающегося выглядеть большим армянином, чем самый армянистый армянин из захолустной деревеньки в Иджеване.

Затулин и сотоварищи, а также разные симоньяны, багдасаровы, халатяны и даже тадевосяны врут, как пишут, и их пещерная, непроходимая тупость вкупе с некомпетентностью сравнима только с их же безграмотностью в каких угодно вопросах, о чем автор вот уже сто пятнадцатый раз напоминает тем армянам, которые начитались, насмотрелись и наслушались всякой ахинеи.

Ну, нет такого политического аналитика, политика, умного человека или просто вдумчивого человека, как Затулин или Симоньян. Не было, нет и не будет. С тем же успехом можно таковыми считать продавца вареной кукурузы в Кафане, одухотворенную очередными обещаниями возлюбленного Самвела, ведущую вечернего прогноза погоды в местечковом телеканале "Шант" или "Кентрон", телепрограмму Армянского общественного телевидения или же очередной тираж мгновенной лотереи в Дилижане.

Писать о Марго Симоньян или Косте Затулине, анализируя или комментируя их очередной перл в космос - себя не уважать. Ну, а насчет армянской публики и вовсе разговору нет. Его, насколько можно судить, пропагандисты-криптоармяне от "политической аналитики" и вовсе просто презирают. Может, конечно, у разной подплинтусной живности вроде Затулина, Симоньян, Багдасарова, Карнаухова, Соловьева, Скобеевой или Халатян для этого и есть какие-то основания, но зачем же так откровенно?! Хотя, впрочем, в Армении скоро грядет политическая буря местного разлива. Мало ли какую очередную комбинацию, рассчитанную на цимес от Запада и уход от загребущей любви России Пашинян решил провернуть?

Что до конкретики, можно узнать у пройдох-журналистов RT, "Первого канала" или "Россия 24" или, коль скоро они об этом говорят, транслируя свою дезу в медиапространство.

Все равно поможет, как рыбке зонтик. Ибо власти Армении решили покончить с рабской покорностью перед Россией и начали томно смотреть в сторону Запада, точнее, на Францию и США.

Скорее всего, доживает свои последние дни ощущение полной власти Москвы над Ереваном и лебезящим, холуйским расшаркиванием Армении перед Россией, которое было со времен Совдепии. Оно и раньше иногда трещало по всем швам, когда какая-нибудь очень уж крупная ереванская скотина во власти на пути российских политиков и дипломатов попадалась, но как-то, не пойми - не разбери как, держалось на самом краю великодержавного, сермяжного сознания. А теперь все - нету. Было, да все вышло. Пашинян его выжег, что ли, самим фактом своего существования и властвования над толпой верящего ему плебса? Или раньше был веселый дурак без рюкзака, как та мышка, которая на полу перед носом у кошки юлой крутилась, пока кошка на неё ошалело пялилась, а теперь резко поумнел, посерьезнел и поскучнел?

И что же ныне делать Москве, когда двух говорящих голов в Ереване объявили нежелательными персонами и внятно сказали, что мол, так и так, господа нехорошие, "аdieu" и наши пардоны вам, видеть вас больше не желаем у нас, да так сильно, что аж кушать не можем?

Что будет делать краснокуполная Москва с вдруг, нежданно осмелевшим Пашиняном и властью в Ереване? Стерпеть, дать по политическим сусалам, сделать каменное лицо и передав дипломатическое "фи", заняться более насущными делами, как-то бомбежками украинских городов или очередными созерцаниями дрожащего марева иллюзии "Русского мира"?

Оно, конечно, можно же Пашиняна и поменять на какого-нибудь не такого заигрывающегося в собственное величие персонажа. Например, на законченного интригана и безжалостного убийцу Роберта Кочаряна или туповатого Сержа Саргсяна. Хотя, и без них желающих наверняка полно - в Армении никогда не было нехватки в людях, жаждущих выйти в руководители, продав и предав предыдущего.

Впрочем, армянские политики и власть предержащие во все эпохи отличались не только редкой продажностью, но и абсолютной, тотальной ненадёжностью в отношении выполнения обязательств перед покупателями, читай, хозяевами. Персидский шах или монгольский хан то были, русский царь, турецкий султан, советская власть или западники - хоть президента РФ хоть Совет Европы или США надувать... Им в принципе все равно было, у кого деньги брать, кому пятки лобызать, перед кем спину гнуть и кого предавать. Черт его знает, отчего и почему. Отрицательная, истинно армянская селекция, что ли?!

Одно радует: что бы не делал Никол Пашинян, какие бы фортеля не выкидывал Ереван и кого бы не объявлял другом разлюбезным или лицом нежелательным до колик, Армения просто вынуждена подписать мирный договор с Азербайджаном, открыть Зангезурский коридор и выполнять все без исключения обязательства, взятые на себя, вне зависимости от желания или хотения.

Время работает против Армении. Пока она не одумается и не посмотрит на горизонт, где маячат тени будущего.

Что же касается боброедки Маргариты Симоньян и нерукопожатного холуя Константина Затулина, то лабрадор с ними.

И без них у армян проблем выше крыши - как бы не отнекивался Пашинян.