Проходит три года с начала председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

Сегодня исполняется три года с вступления Азербайджана в председательство в Движении неприсоединения (ДН).

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, несмотря на то, что председательство страны пришлось на период пандемии COVID-19, Азербайджану удалось превратить трудности, связанные с пандемией, в возможности для международного сотрудничества благодаря успешным инициативам международного значения, выдвинутым в качестве председательства в ДН и единогласно поддержанным государствами-членами Движения.

В частности, можно отметить создание Контактной группы высокого уровня ДН в борьбе с пандемией COVID-19, проведение встречи на уровне саммита в виртуальном формате 4 мая 2020 года, проведение 3-4 декабря 2020 года по инициативе Президента Ильхама Алиева в качестве председателя ДН специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с борьбой с пандемией COVID-19. Также такие шаги, как выдвижение и принятие азербайджанским председательством ДН по инициативе главы государства проектов резолюций "Обеспечение равного, разумного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19" сначала в Совете ООН по правам человека, а затем в Генеральной Ассамблее ООН, значительно укрепили международный авторитет Азербайджана и ДН. За прошедший период председательства Азербайджан сделал сотни заявлений от имени членов Движения в штаб-квартире ООН, а также на других международных мероприятиях, выдвинул десятки проектов резолюций и других инициатив, организовал координационные встречи с послами и на других уровнях.

За период председательства Азербайджан предпринял важные шаги для начала процесса утверждения единого логотипа и флага ДН, именно на основе инициатив главы азербайджанского государства и при поддержке государств-членов Движения 4-5 октября 2021 года была заложена основа Молодежной сети ДН, а 28 ноября 2021 года - Парламентской сети ДН. Азербайджан с 30 июня по 1 июля 2022 года провел Бакинскую конференцию Парламентской сети Движения неприсоединения, а с 25 по 29 июля 2022 года - Молодежный саммит ДН. Итогом этих мероприятий стало принятие документов, регламентирующих деятельность Молодежной организации и Парламентской сети ДН, учреждение логотипов и флагов этих организаций, был запущен интернет-сайт ДН (www.namazerbaijan.com).

За время председательства 11-12 октября 2021 года в сербском городе Белград были организованы юбилейное мероприятие высокого уровня по случаю 60-летия основания ДН, конференция в Баку на тему "Наследие Африканского континента в эволюции Движения неприсоединения", а также впервые в истории ДН прошли тренинги в связи с моделированием ДН с участием молодежи из стран-членов ДН. На основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджана ежегодно десятки молодых людей обрели возможность получать стипендию при обучении в Азербайджане.

Для укрепления партнерства и солидарности между государствами-членами Движения, а также для выявления потенциальных областей сотрудничества были проведены министерские встречи, в том числе встречи министров труда и здравоохранения. В ближайшее время планируется провести встречи министров образования, руководителей учреждений, отвечающих за информационно-коммуникационные технологии, экономику и экологию.

Напомним, что, несмотря на то, что председательство в ДН охватывает три года, в июле прошлого года единогласным решением членов Движения срок председательства Азербайджана был продлен до конца 2023 года.