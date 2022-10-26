Спикер парламента Армении назвал Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна "манкуртами"

Спикер парламента Армении Ален Симонян прокомментировал запрет на въезд в Армению главного редактора телеканала RT, информационных агентств "Россия сегодня" и Sputnik Маргариты Симоньян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, однофамилец Маргоши отметил, что владеет информацией об этом, но и не исключает, что это может касаться и ее, и ее мужа, и агентов и манкуртов разных стран с армянскими фамилиями, которые проявят неуважительное отношение к Армении, ее независимости или позволят себе очень оскорбительные выражения в отношении бывших руководителей страны, между прочим, в частных беседах".

Ранее въезд в Армению был запрещен одному из главных лоббистов армянства в России, первому заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину. Позже, комментируя этот запрет, Маргарита Симоньян призналась в своем телеграм-канале, что запрет распространяется и на нее.

Отметим, что манкурт, согласно роману Чингиза Айтматова "Буранный полустанок", - это взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.