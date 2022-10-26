Швейцарские компании участвуют в разработке генпланов освобожденных от оккупации городов Азербайджана - посол Фуад Искендеров
Швейцарские компании участвуют в разработке генпланов городов Азербайджана, которые были разрушены в период армянской оккупации.
Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, отрадно видеть, что в проектах восстановления азербайджанских городов участвуют швейцарские компании, ведь география и ландшафт этих территорий схожи с ландшафтом швейцарских Альп.
Посол также отметил, что в скором времени планируется проведение очередного заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Швейцария.
"Ожидается, что оно состоится в декабре в Женеве. Также планируется организовать бизнес-форум. Основной нашей целью является укрепление сотрудничества между малым и средним бизнесом Азербайджана и Швейцарии", - сказал Искендеров.
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