Швейцарские компании участвуют в разработке генпланов освобожденных от оккупации городов Азербайджана

Швейцарские компании участвуют в разработке генпланов городов Азербайджана, которые были разрушены в период армянской оккупации.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, отрадно видеть, что в проектах восстановления азербайджанских городов участвуют швейцарские компании, ведь география и ландшафт этих территорий схожи с ландшафтом швейцарских Альп.

Посол также отметил, что в скором времени планируется проведение очередного заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Швейцария.

"Ожидается, что оно состоится в декабре в Женеве. Также планируется организовать бизнес-форум. Основной нашей целью является укрепление сотрудничества между малым и средним бизнесом Азербайджана и Швейцарии", - сказал Искендеров.