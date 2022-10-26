Деятельность Международного центра Низами Гянджеви способствует повышению значимости Азербайджана на мировой арене

Деятельность Международного центра Низами Гянджеви способствует повышению значимости Азербайджана на мировой арене.

Об этом сказал журналистам бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри на пресс-конференции в среду, посвященной 10-летию Центра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"При поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева Международный центр Низами Гянджеви добился огромных успехов за эти 10 лет", - сказал он.