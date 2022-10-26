https://news.day.az/politics/1506563.html Деятельность Международного центра Низами Гянджеви способствует повышению значимости Азербайджана на мировой арене - Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри
Деятельность Международного центра Низами Гянджеви способствует повышению значимости Азербайджана на мировой арене - Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри
Деятельность Международного центра Низами Гянджеви способствует повышению значимости Азербайджана на мировой арене.
Об этом сказал журналистам бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри на пресс-конференции в среду, посвященной 10-летию Центра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"При поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева Международный центр Низами Гянджеви добился огромных успехов за эти 10 лет", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре