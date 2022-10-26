Деятельность Международного центра Низами Гянджеви способствует повышению значимости Азербайджана на мировой арене.

Об этом сказал журналистам бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри на пресс-конференции в среду, посвященной 10-летию Центра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"При поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева Международный центр Низами Гянджеви добился огромных успехов за эти 10 лет", - сказал он.