Международный центр Низами Гянджеви является площадкой для диалога между дипломатами ряда стран

Международный центр Низами Гянджеви является площадкой для диалога и обсуждений между дипломатами ряда стран.

Об этом сказала журналистам бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили на пресс-конференции в среду, посвященной 10-летию Центра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Международный центр Низами Гянджеви объединяет дипломатов различных стран для поиска путей решения проблем. Баку стал важным местом на мировой карте, где решаются стратегические вопросы", - сказала Ткешелашвили.