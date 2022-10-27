Некоторые страны пока не осознали изменения статуса Азербайджана после 44-дневной войны

После 44-дневной войны Азербайджан из категории государств малой силы перешел в категорию государств средней силы, однако пока ни мы сами, ни внешние акторы не могут определить точно, на каком уровне теперь находится эта сила. Иран и другие страны пока еще не успели осознать, насколько эта сила возросла, поэтому продолжают действовать прежними методами. По этой причине во внешней среде вокруг нашей страны наблюдается некоторая неразбериха. Но она прекратится, как только установится баланс.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Комментируя участившиеся нападки на Азербайджан и с запада, и с востока, политолог отметил, что такого рода реакция имеет амплитудный характер - то поднимается на высшую точку, то спускается до минимума. Поэтому мы наблюдаем различные реакции, зависящие как от самого Азербайджана, так и от восприятия нашей страны этими акторами. А порой эти нападки даже не связаны с самим Азербайджаном. Азербайджанская сторона, наученная горьким опытом подобных атак прежних лет, реагирует порой очень жестко. Но если разложить происходящее вокруг нас по полочкам, то увидим, что помимо негативных подходов, немало и позитива, считает Ровшан Ибрагимов.

Что касается открытой конкуренции России и Запада в нашем регионе, то, по мнению нашего собеседника, если учитывать, что 26 лет процесс монополизировала Минская группа и ничего не было достигнуто, то, согласно правилам либерализма, конкуренция в этом вопросе может дать положительные результаты.

"Как минимум, у Азербайджана есть возможность манипулировать ситуацией и балансировать между разными полюсами. Скажу больше - он уже получил положительные результаты. В частности, Евросоюз, чтобы начать осуществлять посредничество, увеличил долю финансовой помощи Азербайджану. Россия, со своей стороны, тоже старается больше сглаживать углы. Армения торпедирует ОДКБ за невыполнение союзнических обязательств, но мы прекрасно знаем, что, именно позиция России это предотвратила. В целом, на мой взгляд, сейчас наблюдается осенняя эскалация, которая со временем спадет. Посмотрим, что будет дальше. Я несколько скептически настроен в вопросе подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией до конца года. Но, надеюсь, я ошибаюсь", - сказал профессор сеульского университета.

Лейла Таривердиева