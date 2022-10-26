Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении постепенно начали осознавать реальность того, что Карабах всегда являлся территорией Азербайджана и что данный факт поддерживается мировым сообществом. Осознание, при этом, происходит с регулярной истерикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, член исполнительного органа Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов высказал мнение, что "НАТО поставил четкую задачу окончательно сдать Карабах Азербайджану".

"Капитулянты тоже не против этого. Они говорят о чем угодно, кроме этой темы. Повторяю, Запад видит Карабах в составе Азербайджана", - в истерике написал Шармазанов.

Эдуард, конечно же, прав. Во-первых, Карабах - это неотъемлемая и историческая часть Азербайджана. Во-вторых, наша территориальная целостность поддерживается всеми странами в мире, кроме Армении. Так по логике вещей, совершенно естественно, что Запад считает Карабахский регион территорией Азербайджана.

Об этом говорилось и в резолюциях ООН, согласно которым Армения должна была освободить от оккупации все захваченные ею земли и вывести войска. К сожалению, Ереван долгое время упрямился выполнять эти резолюции и в результате Азербайджану пришлось решить конфликт самому.

Кроме того, стоит напомнить, что по итогам Брюссельских трехсторонних встреч Президента Ильхама Алиева, Президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступая перед прессой с итоговым заявлением, Мишель ни разу не использовал словосочетание "Нагорный Карабах", ибо такой единицы на территории нашей страны нет. Есть Карабахский экономический район.

Странно, что Шармазанов только сейчас додумался до того, что суверенитет и территориальную целостность Азербайджана уважают на Западе. Курс на самоизоляцию, выбранный армянами три десятка лет назад, привел их в тупик. Поэтому неудивительно, что Армения ныне является самым отсталым государством Южного Кавказа, лишенным многих атрибутов суверенитета и независимости.

Последние события в мире стали поучительным уроком для европейской дипломатии, которая наконец осознала, что передел границ и поощрение сепаратизма в Европе может дорого обойтись всему европейскому сообществу. Справедливая позиция Азербайджана нашла свою поддержку. А Эдик, как всегда, будет истерить, потому что любит часто выступать на публику. Собственно, делать ему больше ведь нечего. Чем-то ведь надо себя занять.