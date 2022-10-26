Армения хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

Армения намерена подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца 2022 года. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Честно говоря, я хочу, чтобы оно было подписано до конца этого года", - сказал он.