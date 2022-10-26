Вы профессор или попугай ара, госпожа Нарочницкая?

Автор: Фуад Ахундов, политолог

Как известно люди, попавшие в скандальную ситуацию, ведут себя по-разному. В большинстве случаев стараются поскорее "закрыть тему" и лишний раз о скандале не напоминать.

Однако госпожа Нарочницкая после скандального эфира "Большой игры" ведёт себя по-другому. Она решила побеседовать с редакцией сайта "Русарминфо", где "разъясняла" свою позицию.

Для начала раскрученный в российских СМИ историк принялась доказывать, будто бы Армения находится во "враждебном окружении", и для нее единственный способ выжить - это дружить с Россией. Однако о таком способе обеспечивать свою безопасность, как нормальные отношения с соседями, без притязаний на турецкую Восточную Анатолию, азербайджанский Карабах, грузинскую, так называемую, Джавахетию и т.д., госпожа Нарочницкая не упомянула. А это, напомним, вопрос политической ответственности: для маленькой, заведомо слабой Армении вражда с соседями - это самоубийство.

Далее мадам Нарочницкая не унимается. Она доказывает всем и вся: да, она придерживается такого мнения, что Карабах - это, оказывается, "армянская земля".

И еще. Чичерин ни в коей мере не был специалистом по истории Кавказа, чтобы выносить столь безапелляционные вердикты. Поэтому несолидно и смешно ученому историку Нарочницкой считать их "истиной в последней инстанции" и цитировать на огромную аудиторию.

Или ещё один перл госпожи Нарочницкой: оказывается, в письме Чичерина речь идёт о "татарах", и "названия "Азербайджан" тогда не было".

Интересно узнать мнение мадам Нарочницкой: если Иран до тридцатых годов XX века именовался "Персией", это значит, что Ирана не существовало? Если немцы называют свою страну "Дойчланд", а по-русски она Германия - это значит, что страны "Дойчланд" не существует? Если одна и та же страна на русском "Венгрия", на английском Hungary, а сами жители называют ее "Мадьяросаг" - по логике Нарочницкой, этой страны вообще не существует?

Вынуждены напомнить: название "Азербайджан" существует с древнейших времён. Историю азербайджанского литературного языка принято отсчитывать с творчества Имамеддина Насими - а это XIV-XV века. Наконец, русские цари, начиная с Петра I, задумавшись о "проникновении" на Южный Кавказ, употребляли в своей официальной переписке и слово "Адербейджан", и "адербейджанские ханства". Так происходило до второй четверти XIX века, пока "великий стратег" Николай I, одержимый идеей "прорваться" к Босфору и Дарданеллам, не принялся сколачивать на азербайджанских землях Карабахского и Эриванского ханств христианский "форпост" из переселённых на эти земли армян и не переименовал эти территории в "Армянскую область", каковой здесь никогда не было. И именно российские чиновники на каком-то этапе и стали именовать без разбора всех тюрок и мусульман "татарами". Все это точно так же доступно в Интернете. Более того, хочется спросить со всей возможной вежливостью: госпожа Нарочницкая, вы профессор или попугай ара, повторяющий постулаты пропаганды Армении? Вы вообще владеете базовыми навыками для ученого-историка? Умеете работать с документами? Знаете, что такое "первоисточник", а что - очередное гуляющее по сети произведение? И уж точно об этом следует задуматься тем, кто приглашает эту мадам в эфир.