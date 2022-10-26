https://news.day.az/politics/1506655.html 116 из 156 минных инцидентов произошли вне бывшей линии соприкосновения - ANAMA - ФОТО
116 из 156 минных инцидентов произошли вне бывшей линии соприкосновения - ANAMA - ФОТО
116 из 156 минных инцидентов, имевших место после войны, произошли вне бывшей линии соприкосновения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), 147 из 266 человек, пострадавших в результате минных инцидентов, произошедших до 26 октября 2022 года, погибли или получили ранения от взрывов мин именно на этих территориях.
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