116 из 156 минных инцидентов произошли вне бывшей линии соприкосновения

116 из 156 минных инцидентов, имевших место после войны, произошли вне бывшей линии соприкосновения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), 147 из 266 человек, пострадавших в результате минных инцидентов, произошедших до 26 октября 2022 года, погибли или получили ранения от взрывов мин именно на этих территориях.