В Баку отметили 10-летие учреждения Международного центра Низами Гянджеви

26 октября во дворце "Гюлюстан" в Баку прошло мероприятие, посвященное празднованию 10-летия учреждения Международного центра Низами Гянджеви, сообщает Trend.

В ходе мероприятия выступили члены Международного центра Низами Гянджеви - бывшие президенты и премьер-министры Латвии, Хорватии, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Грузии и т.д.

"Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело, мы готовы поделиться своим опытом с обществом", - сказала бывший президент Латвийской Республики Вайра Вике-Фрейберга, выступая на мероприятии.

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своей речи отметил: "Я считаю, что основное, что мы сделали за 10 лет, это создали идеи для обмена ценностями, стабилизации в мире и поддержки человеческого достоинства".

"Мне кажется главное, что объединяет участников Международного центра Низами Гянджеви, это то, что мы все здесь как одна большая семья, каждый делится своим видением для общего решения глобальных проблем", - сказал бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр.