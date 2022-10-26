https://news.day.az/politics/1506678.html Армения полностью разрушила азербайджанские города за период их оккупации - Фуад Искендеров
Армения полностью разрушила азербайджанские города за период их оккупации - Фуад Искендеров
Армения полностью разрушила азербайджанские города за период их оккупации.
Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает Day.Az.
Посол отметил, что на повестке дня постконфликтное урегулирование между Азербайджаном и Арменией.
"Актуальных вопросов остаётся очень много, необходимо продвижение в переговорах", - сказал Искендеров.
Говоря об ущербе, нанесенном Арменией за период оккупации территорий Азербайджана, он отметил, что готовится судебный иск.
"Против Армении может быть заведено уголовное дело с требованием выплаты репараций", - сказал посол.
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