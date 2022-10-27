МИД Азербайджана осудил террористическую атаку на религиозный храм в Иране

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило террористическую атаку на религиозный храм в Иране.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице МИД в Twitter.

"Мы сожалеем о террористическом акте, который произошел в храме Шахчераг в иранском городе Шираз. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все его формы и проявления", - говорится в сообщении.