https://news.day.az/politics/1506687.html МИД Азербайджана осудил террористическую атаку на религиозный храм в Иране
МИД Азербайджана осудил террористическую атаку на религиозный храм в Иране
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило террористическую атаку на религиозный храм в Иране.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице МИД в Twitter.
"Мы сожалеем о террористическом акте, который произошел в храме Шахчераг в иранском городе Шираз. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все его формы и проявления", - говорится в сообщении.
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