Проармянский сенатор Боб Менендес, штат Нью-Джерси, находится под федеральным уголовным расследованием.

Как передает Day.Az, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Информацию также подтвердил советник сенатора.

По словам источников, расследование ведется федеральной прокуратурой Манхэттена. Точный характер расследования не был сразу ясен.

Представитель прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка отказался от комментариев, как и представители ФБР. Менендес, который является председателем влиятельного сенатского комитета по международным отношениям, ранее был обвинен в коррупции в апреле 2015 года из-за его отношений с глазным врачом из Флориды Саломоном Мелгеном.

Прокуратура обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков - полетов на частном самолете Мельгена, коммерческого рейса первого класса и полета на чартерном самолете.Также в его биографии были многочисленные каникулы на вилле Мельгена в Доминиканской Республике и номер в отеле в Париже - из Мельгена в обмен на политические услуги.

Напомним, что Менендес представляет является редчайшим типом манкированного, многослойного, двуличного человека. Он всегда и во всем действует в интересах армянского лобби. С 1995 года является одним из самых активных функционеров так называемой Группы по армянским делам Конгресса США. Именно Менендес блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также назначение Метью Брайзы на должность американского посла в Азербайджан.